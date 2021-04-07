南加男子涉電匯欺詐 共騙2.27億 若定罪可判關20年

34歲的Horwitz因涉嫌欺詐被捕，幾年來共騙2.27億。 (unsplash.com)

一名被控欺詐2.27億元投入龐氏騙局的男子，謊稱這些錢將用於購買HBO和Netflix 在海外，特別是在拉丁美洲發行電影 的版權。

34歲的Zachary Joseph Horwitz，曾用名Zach Avery，已被聯邦調查局拘捕。Horwitz在洛杉磯聯邦法院初次出庭，他的保釋金為100萬，定於5月13日進行提審。檢方指控Horwitz犯有聯邦電匯欺詐罪，可判處最高20年監禁。

根據法庭書面證詞，在大約五年的時間裡，Horwitz要求投資 者投資他的公司1inMM Capital LLC。他聲稱該公司將使用這些資金，購買電影的區域發行權，然後將權利許可給Netflix和HBO等在線平台。

Horwitz向投資者提供宣傳材料，稱這些投資是安全的，因為1inMM Capital LLC公司已經和Netflix和HBO等平台確認了合作關係。

但事實是，Horwitz以龐氏騙局的形式經營著1inMM Capital，利用欺詐的錢償還之前的投資者，並用於個人生活享受，包括購買他在Beverlywood 600萬元的住所。

法庭文件顯示，該詐騙計劃始於2015年，當時投資公司開始與1inMM Capital簽訂了一系列為期6個月或12個月的期票，每張票據提供的資金將被用於1inMM Capital獲得特定電影版權。

為了說服投資者，Horwitz向投資者提供了虛假的許可協議，以及與Netflix和HBO的虛假發行協議，這些協議均包含偽造或虛構的簽名。 Horwitz聲稱他與Netflix和HBO等平台具有牢固的關係，但這些公司否認他們與Horwitz或1inMM Capital從事任何業務。

法庭文件顯示，1inMM Capital在2019年開始拖欠款項，為了延長欺詐計劃，Horwitz提供據稱是Netflix和HBO的聲明解釋，向投資者轉發與Netflix和HBO的虛假信件，並欺詐性地使用Netflix或HBO的員工身分。