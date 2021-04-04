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加州首席華裔流行病學家：打疫苗可助結束疫情回到常態

洛杉磯訊
加州政府首席流行病學家暨加州代理衛生總監潘靄醫師（Erica Pan）指出，4月15日起，加州每一個16歲及以上的加州人都有資格接種COVID-19疫苗。（官網下載）
加州政府首席流行病學家暨加州代理衛生總監潘靄醫師（Erica Pan）指出，4月15日起，加州每一個16歲及以上的加州人都有資格接種COVID-19疫苗。（官網下載）

加州政府首席流行病學家暨加州代理衛生總監潘靄醫師（Erica Pan）指出，4月15日起，加州每一個16歲及以上的居民都有資格接種新冠（COVID-19）疫苗。疫苗是結束新冠疫情的最重要的方法之一，敦促每個人在輪到自己接種疫苗的時候去接種，從而可以保護自己、親人和社區。

潘靄說，作為醫生與傳染病專家近三十年， 她感到自豪與有幸能行醫治病，並致力於優化病人們的健康與福祉。身為州政府的流行病專家， 她有責任保護近4千萬加州人的公共健康，這就是為什麼她認為接種疫苗極其重要。

加州人目前可以獲得三種救命的疫苗，分別由輝瑞-生物科技（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）和嬌生（Johnson & Johnson）公司研製。每一種疫苗都是安全並可有效為您防護，但是它們之間稍有不同。所有疫苗都經過嚴格的臨床試驗驗證、經聯邦食品暨藥物管理局批准，並已經被證實可以提供對病毒的防護——尤其是對嚴重疾病、住院及死亡風險的防護。

已經符合資格的加州人，應該儘早接種他們可以獲取的來自任何一個生產廠商的疫苗。

她並很高興的告訴大家：截至3月下旬，超過1700萬劑疫苗已經被注射，接近600萬加州人已經完成接種。

加州人為減緩病毒傳播所做出的努力讓新冠病例與住院人數在全州境內下降，其中包括佩戴口罩、與不同住的人保持六呎距離，以及當輪到自己的時候接種疫苗。

雖然加州在結束疫情的征程中有了長足進步，但是大家不能放鬆警惕。潘靄說，看到其他州和國家的病例又在上升了。「新冠病毒仍然在我們的社區內流行，並且它的變種正在持續威脅著我們所取得的進展。我們已經到了抗擊疫情的最後階段，但是我們必須繼續保護自己和親人，直到能讓更多的人接種疫苗。」

她呼籲加州人可以到MyTurn.ca.gov 註冊，有12種語言的訊息供加州居民查詢什麼時候、在哪裡可以接種疫苗。 沒有互聯網的人可以通過撥打（833） 422-4255來預約。熱線提供英文服務，並由第三方翻譯提供超過250種其他語言的幫助。人們也可以聯繫自己的初級保健醫師、當地藥房或公共衛生部門。

接種疫苗免費，即使沒有醫保或移民身份也是如此。 隨著更多人接種疫苗， 可以想像加州達到社區免疫，並不再需要嚴格公共衛生措施的那一日將不再遙遠。「讓我們再接再厲，再多堅持一下，從而最終能夠回到我們所想念的生活裡、所思念的人身邊。 」

疫苗 加州 疫情

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