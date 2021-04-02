我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美國施打疫苗者 已破1億人

一車衝向國會致警1死1傷 嫌犯重傷送醫亡

國稅局：銀行直接存款是最快速退稅方式

記者謝雨珊／洛杉磯報導
國稅局工資及投資部門主管科爾賓（Kenneth Corbin）。（線上截圖）
國稅局工資及投資部門主管科爾賓（Kenneth Corbin）。（線上截圖）

報稅截止日延期至5月17日！少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services) 2日邀請國稅局專員講解報稅須知。國稅局工資及投資部門主管科爾賓（Kenneth Corbin）呼籲納稅人，盡快備好資料好使用電子報稅（e-file) ，並選擇銀行直接存款（direct deposit），這是目前最安全且最快速的退稅方法。

截至2日為止，國稅局已收到850萬份稅單，並發放560萬份退稅。科爾賓表示，今年的退稅金額對很多人來說也算是一筆紓困金，提醒民眾備齊資料正確填表，因為精確報稅沒有錯誤，才可順利拿到退稅款。

談到紓困金發放，科爾賓說，多數人已領到第一輪及第二輪的紓困金，有資格卻未領到紓困金的民眾，可向國稅局申請紓困退款抵免額（Recovery Rebate Credit）。他表示，國稅局不會協助納稅人計算前兩輪該拿到多少錢的紓困金，民眾需根據國稅局提供的計算表，填上應領取的紓困金額。使用電子報稅較不會出錯，且可更快速取得紓困金。申請抵免額詳情可上www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit。

他另提到，第三輪的最後發放日訂於4月7日開始，將有越來越多人會收到紓困現金卡及支票。這次紓困現金卡信封有些變化，避免納稅人誤以為是垃圾信件。若不小心丟失了紓困現金卡，可撥打800-240-8100重新申請一張。

年收入在15萬元以下的納稅人，若去年領失業金，就有資格享有1萬200元的失業金免稅額。科爾賓說，目前報稅軟體都已更新，領失業金的納稅人在報稅時，只需報上失業金總額即可，軟體將自動扣減1萬200元，無須做其他任何動作。他呼籲大眾誠實以報才不會惹上麻煩。若遇上身份被盜的情況，可致電國稅局詢問解決辦法。

為了協助少數族裔更加暸解報稅義務，國稅局致力於提供20多種語言翻譯。國稅局工資及投資部門的客戶協助及關係組組長Sue Simon表示，在國稅局官網上，已將報稅基本須知翻譯成20幾種常見語言，其中包括中文、韓語、越南語、日語、西班牙文等。基本須知包括如何報稅、何時報稅、報稅準備資料等。有需要的民眾可上國稅局官網www.irs.gov查到詳情。

針對失業金及紓困金的詐騙猖獗，有不少個資盜竊犯冒用國稅局名義寄電子郵件或致電，引誘民眾上當騙財或騙個資。Simon呼籲民眾警惕，不要讓有心人士贏取個資或財產。

國稅局工資及投資部門的客戶協助及關係組組長Sue Simon。（線上截圖）
國稅局工資及投資部門的客戶協助及關係組組長Sue Simon。（線上截圖）

紓困金 報稅 國稅局

上一則

洛縣阿罕布拉市本週六為50歲及相關行業人員接種疫苗

下一則

橙縣槍擊案嫌犯被控四項謀殺三項企圖謀殺七罪

延伸閱讀

跨國或跨州遠距辦公報稅須知

跨國或跨州遠距辦公報稅須知
IRS：合資格未報稅族群 4.7可收到紓困金

IRS：合資格未報稅族群 4.7可收到紓困金
IRS：符合資格的未報稅族群 下周可收到紓困支票

IRS：符合資格的未報稅族群 下周可收到紓困支票
別因領紓困金胡亂報稅

別因領紓困金胡亂報稅

國稅局幫預約疫苗、辦紓困金？小心新型詐騙竊個資

國稅局幫預約疫苗、辦紓困金？小心新型詐騙竊個資
要當心！這些族群易被國稅局查稅

要當心！這些族群易被國稅局查稅

熱門新聞

網上流傳的這則消息，實際是CDC用來追蹤接種者身體狀況的v-safe軟件。（截圖）

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

2021-03-29 20:23
橙縣芳泉谷（Fountain Valley）一白人男子駕駛銀色Lexus汽車（紅圈處）23日早上辱罵Judy滾出社區。（Judy提供）

白男一路尾隨華女 15分鐘四次辱罵「滾出社區」

2021-03-27 15:40
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家。（鑽石吧長青會提供）

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

2021-03-28 18:39
洛杉磯市街頭搶案，紅衣黑人嫌犯走向受害者。（LAPD提供）

洛杉磯市街頭 黑人嫌犯重拳擊倒路人搶劫背包手機

2021-04-01 15:18
柯斯塔梅沙(Costa Mesa)警方28日在搜尋一對嫌疑人。（警局臉書）

南加華人常進出的購物中心停車場 驚傳兩人被搶

2021-03-28 17:36
加州大學舊金山分校傳染病學專家Monica Gandhi表示，加州不大可能會出現新冠病毒第四次激增。（ ABC7視頻新聞截屏）

3個理由 這位學者打賭「加州不會有第四波疫情」

2021-04-01 18:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷
第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了