國稅局：銀行直接存款是最快速退稅方式

國稅局工資及投資部門主管科爾賓（Kenneth Corbin）。（線上截圖）

報稅 截止日延期至5月17日！少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services) 2日邀請國稅局 專員講解報稅須知。國稅局工資及投資部門主管科爾賓（Kenneth Corbin）呼籲納稅人，盡快備好資料好使用電子報稅（e-file) ，並選擇銀行直接存款（direct deposit），這是目前最安全且最快速的退稅方法。

截至2日為止，國稅局已收到850萬份稅單，並發放560萬份退稅。科爾賓表示，今年的退稅金額對很多人來說也算是一筆紓困金 ，提醒民眾備齊資料正確填表，因為精確報稅沒有錯誤，才可順利拿到退稅款。

談到紓困金發放，科爾賓說，多數人已領到第一輪及第二輪的紓困金，有資格卻未領到紓困金的民眾，可向國稅局申請紓困退款抵免額（Recovery Rebate Credit）。他表示，國稅局不會協助納稅人計算前兩輪該拿到多少錢的紓困金，民眾需根據國稅局提供的計算表，填上應領取的紓困金額。使用電子報稅較不會出錯，且可更快速取得紓困金。申請抵免額詳情可上www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit。

他另提到，第三輪的最後發放日訂於4月7日開始，將有越來越多人會收到紓困現金卡及支票。這次紓困現金卡信封有些變化，避免納稅人誤以為是垃圾信件。若不小心丟失了紓困現金卡，可撥打800-240-8100重新申請一張。

年收入在15萬元以下的納稅人，若去年領失業金，就有資格享有1萬200元的失業金免稅額。科爾賓說，目前報稅軟體都已更新，領失業金的納稅人在報稅時，只需報上失業金總額即可，軟體將自動扣減1萬200元，無須做其他任何動作。他呼籲大眾誠實以報才不會惹上麻煩。若遇上身份被盜的情況，可致電國稅局詢問解決辦法。

為了協助少數族裔更加暸解報稅義務，國稅局致力於提供20多種語言翻譯。國稅局工資及投資部門的客戶協助及關係組組長Sue Simon表示，在國稅局官網上，已將報稅基本須知翻譯成20幾種常見語言，其中包括中文、韓語、越南語、日語、西班牙文等。基本須知包括如何報稅、何時報稅、報稅準備資料等。有需要的民眾可上國稅局官網www.irs.gov查到詳情。

針對失業金及紓困金的詐騙猖獗，有不少個資盜竊犯冒用國稅局名義寄電子郵件或致電，引誘民眾上當騙財或騙個資。Simon呼籲民眾警惕，不要讓有心人士贏取個資或財產。