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洛縣阿罕布拉市本週六為50歲及相關行業人員接種疫苗

記者邵敏／阿罕布拉報導
阿罕布拉市長安西藥房3日本週六，將為50歲或以上居民提供疫苗免費接種服務。(unsplash.com)
阿罕布拉市長安西藥房3日本週六，將為50歲或以上居民提供疫苗免費接種服務。(unsplash.com)

阿罕布拉市（Alhambra）長安西藥房(Save More Pharmacy) 4月3日本週六，將為所有年齡在50歲或以上，以及其他符合條件的居民，提供第一劑輝瑞疫苗免費接種服務；16歲以上患有嚴重疾病、有感染新冠風險的居民也可以預約接種服務。

藥房免費疫苗接種時間：4月3日星期六，上午10點至下午3點。接種地點：349 E. Main Street, Suite 101 Alhambra, CA 91801。諮詢電話：626-282-8633

符合資格的民眾可以上https://hipaa.jotform.com/210225317331037註冊預約，網上預約可選中文服務，接種疫苗免費，不問移民身分。註冊成功之後，藥房會打電話預約時間。

符合以下資格的的阿市市民都可預約：

●食品 農業 雜貨店

教育和育兒工作者

● 緊急服務和急救人員

● 50歲及以上的居民

●醫護人員

● 16歲以上，患有會增加患新冠嚴重疾病風險的醫療狀況

● 門衛、保管和維護服務人員

● 運輸及物流工人

此外，4月15日開始，長安西藥將為所有16歲和16歲以上居民提供免費疫苗接種服務。

疫苗 阿罕布拉 教育

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