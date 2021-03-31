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為入境美國在台灣做的新冠檢測收據留好　保險可能理賠

記者謝雨珊／蒙特利公園市報導
紅藍卡通常提供較多海外醫療保險理賠項目。（本報檔案照）
紅藍卡通常提供較多海外醫療保險理賠項目。（本報檔案照）

不少南加僑民因家裡有急事或是想念台灣親友，搭機返台。隨之而來的是返美時，將面臨美國的邊境管制措施，赴美旅客均需出示三天內新冠陰性檢驗報告證明。然而台灣自費檢測至少需花費新台幣7000元（約250美元），若使用英文護照要求檢測費用更高。

相較於美國這類檢測甚至不要錢，令許多僑民胞大喊太貴了！然而僑胞在美如有健保，很可能可向保險公司索賠；如有聯邦醫療保險，則確定可向保險公司索賠。

人在台灣的僑胞王女士，得知台灣自費檢測不便宜。為了省去開銷，持有PPO保險計劃的她，已經詢問在美的保險公司是否可申請理賠。其保險公司回應說，只要她收好檢測報告費用的收據，等以英文顯示的資料，返美後即可向保險公司索賠，令她喜出望外。

天寧保險負責人張天寧指出，一般來說，如果在海外發生的醫療費用，是出於緊急情況，保險公司不管投保人持有的是PPO或HMO健保計畫，只要提供符合保險公司要求的英文證明後，保險公司會理賠相關支出。但像是為了返美在海外做的新冠檢測費用，保險公司是否支付，並無放諸四海皆準的做法，將有個案差異。

比如有些保險公司表示，只要投保人保存好英文帳單和檢測結果，返美後即可填寫索賠申請，通常花兩個月審核就會結案。但張天寧也指出，有些保險公司表示，只會理賠在美國境內做的相關檢測費用。

華興保險總裁張國興則說，經詢問多家保險公司後，除非是拿聯邦醫療保險的紅藍卡有例外之外，若單純只是為了出入境的新冠檢測費用，基本上健保公司不太可能理賠。一般來說，無論投保人持有PPO或HMO計劃、或團體健保等不同健保，出國的額外醫療開銷除非符合緊急情況，否則均得自掏腰包。

比如有僑胞在海外出現新冠症狀，並有發燒、失去味覺等緊急情況，必須做新冠檢測確認是否感染新冠病毒，像這類為了緊急情況的醫療支出，保險公司就有可能理賠。

但如果只是為了滿足美國入境需求，在海外做的新冠檢測費用，保險公司一般不太會理賠。不過經他向65歲以上長者持有的聯邦醫療保險致電後，獲悉即使投保人只是為了入境美國在海外做新冠檢測，只要有英文證明，一律都可申請索賠。

張國興並進一步補充說，聯邦醫療保險投保人在海外發生緊急醫療事件時，保險公司會針對個案審核，判斷是否理賠。要想獲得理賠，需提供英文版緊急醫療證明、新冠檢測報告等醫療資料，並於返美後向保險公司索賠。在申請索賠後，保險公司會經過一套程序確認個案符合索賠要求，其中包括向海外醫院索取資料等多項審核。

聯邦醫療保險 檢測 美國

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