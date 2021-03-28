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南加州僑界慶祝青年節表揚優秀青年

記者啟鉻／洛杉磯報導
視訊頒獎活動截圖。（記者啟鉻／翻拍）
視訊頒獎活動截圖。（記者啟鉻／翻拍）

加州僑界為慶祝年度青年節，28日舉行表揚優秀青年視訊活動。2020年受疫情影響未舉辦該活動，今年一併舉行，共有逾30名優秀青年獲表揚。聯邦眾議員趙美心、加州眾議員周本立，以及中華民國僑務委員會委員長童振源、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、洛僑中心主任張皓鈞等先後致辭，對主辦的羅省中華會館多年來表彰優秀青年回饋社區、服務僑胞支持中華民國表示充分肯定和表揚。

該項活動協辦單位是加州台灣同鄉聯誼會。

羅省中華會館主席廖美華表示，受表彰優秀青年，在學業、事業、社會服務等方面都有出色表現，希望其他年輕一代以他們為榜樣，努力為社會、國家的未來發展作出貢獻！羅省中華會館自1975年創辦慶祝青年節表揚青年活動，至今已40餘年，可惜2020年的青年節表揚優秀青年活動，受新冠疫情及居家令影響，臨時取消。當時已經有計畫一旦疫情消散，就會立刻舉辦頒獎活動。2020年獲選頒獎的有17名優秀青年，加上2021年獲選17位，共有34位優秀青年獲表彰。

經過各公所團體提名及評審委員會遴選，2020年南加州青年節17名受表揚優秀青年是：李德睿、湯雯珺、劉天龍、胡佳惠、黃秀蘭、王筑顗、姚慶妤、胡愛美、沃以安、曾蓓、黃冠傑、孫育蓉、甄文麗、譚豪威、譚文威、楊士賢、李芸珮；2021年17名受表揚優秀青年是：甄文寧、黃恩恩、陳立聖、陳光萱、董恩純、儲廣偉、束柏廷、齊文弋、黃鈺華、簡嘉鋈、譚德雅、鄺如卉、吳存蕙、張斯洋、曾九億、徐筱涵、梁劍庭。

廖美華說，這些受表彰的優秀青年，有的剛入大學，或大學剛畢業，有些則在社會不同行業擔任要職，在醫科、金融、社會服務等都有出色表現，值得表揚。

同時還有中華民國僑聯總會表彰的全球海外十大優秀傑出青年。UCLA教授兼主治醫師束依弦、醫師韋燕燕榮獲2021年度中華民國海外十大傑出優秀青年榮譽獎狀、獎章；UCLA終身教授曾憲榮，獲得2020年度海外十大優秀青年榮譽獎狀和獎章，一併獲得頒獎。

在視訊頒獎活動中，南加部分華裔民選官員及僑團代表也都一一致辭。活動結束前，舉行線上抽獎活動。

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