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她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

記者楊青／洛杉磯報導
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家。（鑽石吧長青會提供）
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家。（鑽石吧長青會提供）

南加新冠疫情各項數據穩步下降，民眾生活逐步向回復正常邁進。過去一年直接遭受疫情衝擊的被感染者劫後餘生，一些人感覺「就像感冒好了」，早已重新上山下海生龍活虎，活力一如從前；一些人則留下嚴重後遺症，每周洗腎三次。可謂幾家歡樂幾家愁。

今年1月16日因感染導致嚴重呼吸困難住進鮑爾溫公園凱瑟醫院重症病房的鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，上周終於重新回到奇諾岡溫暖的家。更讓她倍感溫暖的是，女兒特別爲她準備了歡迎回家的派對「welcome home party」，邀請親朋好友開車過門爲她助興；長青會的十多名會員也專程前往看望，為她加油打氣。本來説好的只是開車路過問候祝福，最後老朋友們卻忍不住紛紛下車，歡聚一堂。由創會會長施吾庠帶隊的長青會的老朋友們，當天特別給張秀娟帶去禮物和紅封包，祝願她早日康復。

張秀娟和先生在南加州出現疫情之後，幾乎一年足不出戶，最後卻疑因近距離照顧感染疫情的寶貝兒子染疫，在持續出現頭昏頭疼，發燒發冷，渾身無力，十多天幾乎吃不下什麽東西，最後連床都起不來的情況下，家人將她送到醫院。醫生根據其肺部情況，要求她馬上住院，住院數日後情況繼續惡化，因呼吸困難一度上了呼吸機，令全家和所有親朋好友的心都提到嗓子上。

萬幸的是，在重症病房住院長達一個多月後，張秀娟最終戰勝疫情出院。回家之前，她被轉到一家療養院進行了數周的調養和觀察。

終於可以坐在自家門前和老朋友們聊天的張秀娟，心情相當好，看上去氣色也還不錯，在明媚的春光下和大家聊天大半個小時，相當開心。不過她表示，大病一場，感覺身體還是大不如前，現在説話和走路都不成問題，但感覺身體相當虛弱。由於在住院期間一下消瘦30磅，整個身體感覺輕飄飄。此次染疫身體的一些器官也受到不少破壞，現在一個星期洗腎三天，更是她所始料未及。不過她表示，能夠活著回到家，而且每天都感覺更好一點，已是最大的福分。

聖瑪利諾兩個月前因節日聚會不幸染疫的LL和妹妹經過十多天的隔離休息，迅速痊癒，目...
聖瑪利諾兩個月前因節日聚會不幸染疫的LL和妹妹經過十多天的隔離休息，迅速痊癒，目前重新上山下海，充滿活力。（LL提供）
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖...
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家，女兒特別爲她準備了welcome home party，邀請親朋好友開車過門爲她助興，長青會的十多名會員也專程前往看望，為她加油打氣。（鑽石吧長青會提供）
聖瑪利諾兩個月前因節日聚會不幸染疫的LL和妹妹經過十多天的隔離休息，迅速痊癒，目...
聖瑪利諾兩個月前因節日聚會不幸染疫的LL和妹妹經過十多天的隔離休息，迅速痊癒，目前重新上山下海，充滿活力。（LL提供）
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖...
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家，女兒特別爲她準備了welcome home party，邀請親朋好友開車過門爲她助興，長青會的十多名會員也專程前往看望，為她加油打氣。（鑽石吧長青會提供）
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖...
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家。（鑽石吧長青會提供）
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖...
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家，女兒特別爲她準備了welcome home party，邀請親朋好友開車過門爲她助興，長青會的十多名會員也專程前往看望，為她加油打氣。（鑽石吧長青會提供）
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖...
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家。（鑽石吧長青會提供）

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