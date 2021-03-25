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南加油價上漲至每加侖近5元 2019年11月以來新高

洛杉磯訊
南加地區油價近期持續上漲。（FOX11)
南加地區油價近期持續上漲。（FOX11)

據福斯電視台（FOX11）報導，南加州地區隨著各地經濟重啟，油價也在「重啟」，在2020年油價保持較長一段時間相對平穩後，近日南加油價持續上漲，最高每加侖近五元。這是自2019年11月以來，南加油價出現新高。

油價近期持續升高，引起居民抱怨。在東灣康縣（Contra Costa County）布倫特伍德市（Brentwood）的居民育空（Barry Yukon）表示，「真是匪夷所思！油價在東部及中西部每加侖要便宜一元 。」

消費者權益維護組織Consumer Watchdog代表考特（Jamie Court）表示，這是加州油價挖金特點，當地駕駛在支付油價方面要比全美其它地區多付出70分。在西洛杉磯一些地區，油價已經接近每加侖5元。

考特表示，他可以解釋南加州為什麼會出現油價新高。四家煉油廠控制了80%的市場，這些廠家會想盡辦法要消費者支付高油價。由於疫情逐漸趨緩導致駕駛出行次數增多，汽油消耗也相應增加。同時地方煉油廠減少產量，以及來自石油輸出國組織（OPEC）供應減少，都直接導致油價上升。

據美國汽車協會（AAA），洛杉磯地區無鉛汽油每加侖平均價格是3.93元，較比一年前增加69分。在較為東部的羅斯密市（Rosemead），每加侖是3.85元，更遠的內陸聖伯納汀諾地區一家Arco加油站是每加侖3.49元。 Consumer Watchdog組織表示，不要希望進入夏季油價會很快回落。

考特指出，煉油公司會盡可能利用這個機會多賺錢，直到政府出手干預。消費者確實也需要政府出台相關限制規則，需要州檢察長提交更多壟斷案件，消費者迫切需要在汽油市場上有更好規則。而這些恰恰是加州所缺乏的。

油價 加州 南加

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