洛杉磯市回購槍枝項目回收444支槍 獎賞最多200元

洛杉磯市警局（LAPD）局長Michael Moore。(Michael Moore推特）

為避免槍枝落入賊人手中，並減少槍擊 犯罪案件一再在街頭上發生，洛杉磯 市近日舉辦「槍枝回購活動」，收到了上百槍枝，每支槍的主人均領取了最多200元的禮卡，以茲鼓勵。這項回收槍枝的活動不問姓名或購槍等資訊。

洛杉磯市警局（LAPD）警員表示，20日分別在范奈斯（Van Nuys）及南洛杉磯地區設置了槍枝回購站點。范奈斯站點回購了304支槍、南洛杉磯站點回購了140支槍。上交手槍（handgun)、散彈槍 (shotgun) 、步槍 (rifles) 的民眾各獲賞100元。上交突擊步槍等攻擊性武器（assault weapon）的民眾則每人可獲賞200元。

Mike Jones當天上交1995年購入的一把0.22口徑的自動槍枝受訪表示，他不想要這把槍了，考量到街坊安全，不想把槍送人或在街上變賣，認為直接上交這把槍，估計是最安全的作法。不過槍枝回購的實際有效性受到眾人疑慮，有報導指出，參加回購槍枝項目的這些人，通常都與犯罪沒有關聯，因為這些上交的槍枝多數都很破舊或已經故障。