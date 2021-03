反仇視亞裔！南加內陸華人團體在華裔先民紀念亭集會

河濱市民眾自發舉行反仇恨亞裔犯罪集會。(周克蕙提供)

南加內陸河濱市20日(周六)傍晚,在市中心華人 先民紀念亭前,當地華人團體自發舉辦「停止仇恨亞裔 犯罪,紀念亞特蘭大族裔仇恨槍殺案身亡者」集會活動,由美國南加州華人委員會、美國內陸華美協會聯合主辦。集會參與者不僅有當地華人民眾,還有其他亞裔及不同族裔居民。

參與者手舉標語牌,內容包括「Stop Asian Hate!」、「No to Racism!」、「Asian Lives Matter!」以及「We are all Americans」等,在市中心遊行並高呼口號。同時還舉行燭光悼念亞特蘭大槍擊案死難者。參與者包括華裔、菲律賓裔、越南裔、泰國裔,還有部分西裔、白人及非裔人士,總數近百人。

活動召集人之一、美國南加州華人委員會主席魯健業表示,活動得到河濱市警方支持,也有市議會議員及參選人參加活動。遊行隊伍經過地方,有駕駛鳴笛、路邊居民鼓掌表示力挺。這次活動是自發組織,與周末全美其它城市類似活動一樣。也有參與者從洛縣艾爾蒙地市趕來參加。

活動召集人之一,內陸華美協會創會會長周克蕙表示,全美從2020年3月新冠肺炎疫情開始後,至目前為止發生反亞裔仇恨犯罪 3800多件,且有愈演愈烈之勢,原因與亞裔喜歡息事寧人不願反抗有關,亞裔家庭喜歡安靜專注教育、工作和愛家庭,相反卻助長了歧視亞裔仇恨犯罪。這次我們不但要反擊病毒,還要反擊種族仇恨。

她說,種族仇恨犯罪比病毒更恐怖!看到如此多仇恨犯罪事件,我們心碎、難過、恐懼、氣憤!我們不能再熟視無睹、對亞裔騷擾侵犯犯罪不能再沉默,只有反抗才會獲得關注和尊重!她表示,當晚燭光紀念活動,不僅針對亞特蘭大族裔仇恨槍殺案亡者,還包括一系列仇恨亞裔犯罪受害者。

內陸華美協會現任會長梁楓表示,作為發起社團之一,感謝每一位參加活動人士,讓我們團結一致,抵制仇視亞裔、共同反抗仇恨亞裔犯罪,為了我們自己、為了我們下一代!