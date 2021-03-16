洛杉磯縣15日允許健身房重新開放

在亞凱迪亞的LA Fitness健身房15日雖然下著雨，但是陸續有人進出。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣日前一聲令下，15日健身 房終於重新開放，對於春暖花開想要健身強體的民眾是一大福音，但也有人因為擔心安全，或因泳池還未開放，繼續凍結或取消健身會員身分。

影音來源：記者張宏

亞凱迪亞市的LA Fitness健身房，15日雖然下著雨，但是陸續有人進出。健身房門口擺放了歡迎會員回來的告示板，且長桌上放著多瓶乾洗手，方便消毒，工作人員還會給每個進來的人量體溫。因為15日是第一天開放，且有人數限制，所以健身房內人並不多，跑步機之間也間隔一個位置，保持必要的社交距離。

華人 李小姐從去年3月至今都沒踏足過健身房，她之前還惋惜白交了一年的會費，幸好那天查詢發現健身房自動將她的會員身分延期了近一年時間。她說，雖然去健身房還是有點猶豫，但是春暖花開也是要健身了。實在不行可戴著口罩做做運動器械什麼的，不然之前健身的努力全荒廢了。因為健身房更有健身的氛圍感。

華人張先生則選擇凍結賬號，他說，他去健身房主要是游泳 ，現在游泳池不開，對他來說去不去意義不大。所以他選擇暫時凍結半年的賬戶，等游泳池開放了再去也不遲。其實現在這個季節進行戶外健身跑步、健行都不錯，未必非要去健身房。

也有人乾脆取消會員，之前辦了一年健身卡的Grace王，因為覺得疫情短期不會過去，取消了會員。她說，健身是需要大量出汗和呼吸的運動，在密閉的空間傳染的風險還是很高。雖然現在官方讓健身房開放，但是只要病毒未盡，都還有傳染風險。