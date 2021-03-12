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洛杉磯台美商會向聖瑪利諾學區捐贈2.5萬口罩助抗疫

記者邵敏／聖瑪利諾報導
洛杉磯台美商會會長劉雅薇（左）向聖瑪利諾學區總監Jeff Wilson捐贈口罩。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯台美商會會長劉雅薇（左）向聖瑪利諾學區總監Jeff Wilson捐贈口罩。（記者邵敏／攝影）

為幫助學校重開和學生安全重返校園，洛杉磯台美商會12日下午捐贈兩萬5000個口罩給聖瑪利諾（San Marino）學區

洛杉磯台美商會會長劉雅薇說：「很榮幸能有機會服務學區，目前疫情漸緩，各學區學校都已陸續重開，我們希望能給學區帶來幫助。我們還有口罩可以捐給其他學區。哪個學區有需求，請聯絡洛杉磯台美商會。」

劉雅薇會長提到，目前洛杉磯台美商會已與10個學區在討論口罩捐贈活動，截止今日，已經為包括聖瑪利諾（San Marino）在內的三個學區捐贈口罩。任何幫助孩子的服務中心，洛杉磯台美商會都可以提供口罩。

當天出席口罩捐贈活動的包括洛杉磯台美商會會長劉雅薇，名譽會長汪俊宇、林國彥，吳東昇，陳柏宇、溫玉玲等十餘人。

聖瑪利諾學區華裔教委張志堅說：「感謝洛杉磯台美商會的支持，為本學區捐贈口罩，提供學校老師、員工以及學生使用，保證他們安全返校。」

對於目前學校重新開放情況，聖瑪利諾聯合學區總監Jeff Wilson指出：「我們進展非常順利，兩週前已經開放了TK-2年級，這週又開放了3-5年級。接下來，將陸續開放6-12年級。學校裡沒有任何感染病例，沒有安全擔憂。」

張志堅補充說，目前聖瑪利諾聯合學區的上課模式，遵循實體課程結合遠程教育的混合形式，差不多一半學生已回學校參加面對面授課，另一半學生繼續居家上網課，完全尊重家長和學生的個人選擇。

為保證學生安全返校，聖瑪利諾聯合學區對每一名進入校園的老師、員工、學生進行檢測，每天早上學生到學校都需要測量體溫、詢問健康狀況，確定沒有問題才能讓學生進入教室。在校園內，所有人都需要戴口罩，並保持社交距離。

「關於老師的疫苗注射，我們很幸運得到了南加大醫學院（USC Care Medicine) 的幫助，所有進入校園授課的老師，都已經在上週注射完第一針疫苗。」

洛杉磯台美商會捐贈口罩幫助聖瑪利諾學區抗疫。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯台美商會捐贈口罩幫助聖瑪利諾學區抗疫。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯台美商會捐贈口罩幫助聖瑪利諾學區抗疫。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯台美商會捐贈口罩幫助聖瑪利諾學區抗疫。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯台美商會捐贈口罩 幫助聖瑪利諾學區抗疫 。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯台美商會捐贈口罩 幫助聖瑪利諾學區抗疫 。（記者邵敏／攝影）

學區 洛杉磯 聖瑪利諾

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