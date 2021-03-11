南加兩兄弟涉嫌參與攻擊國會大廈均被捕

紅色方框中的肖恩科頓和右上角的凱文科登9日被捕，他們被聯調局指控參與1月6日對美國國會大廈的襲擊事件。（聯邦調查局照片）

分別住在洛杉磯 市和洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）的一對兄弟近日被捕，他們被指控與前總統川普的數百名支持者一起，參與了1月6日襲擊國會大廈事件。

聯邦調查局（FBI ）發言人說，FBI探員9日凌晨突襲了兩處民宅，分別逮捕了33歲的阿罕布拉市居民凱文科登（Kevin Cordon），和35歲的洛杉磯市民肖恩科登（Sean Carlo Cordon），行動過程未遭遇抵抗。

科登兄弟9日在洛杉磯市中心的地方法院出庭，他們被指控闖入國會大廈試圖阻礙投票認證程序。兄弟倆各以5萬元交保獲釋，下一次開庭日期不詳。

到目前為止，因涉嫌參與暴亂闖入國會大廈被逮捕的少數加州人中，科登兄弟是其中兩個。當天有數百人圍攻政府，迫使國會議員和副總統潘斯（Mike Pence）在象徵性的投票認證中被迫撤離。從那以後，已有數百人被指控闖入國會遭到逮捕和起訴。

聯邦調查局特工9日向法庭作證指出，他通過監視攝像機的鏡頭、飛行記錄、駕駛執照，甚至是從內部發出的照片數據中，將科登兄弟倆確定為國會大廈襲擊事件的參與者。同一天他們在建築物或華府周圍打電話。

弟弟凱文科登首先通過芬蘭新聞網站發布的視頻引起FBI注意。該網站一名記者在離開國會大廈場地時，採訪了裹著美國 國旗、額頭上沾滿鮮血的凱文科登。聯邦調查局探員說，在他身後的視頻中也可以看到肖恩科登（Sean Cordon）。

凱文科登對芬蘭報紙「Ilta Sanomat」的記者說：「我們正在站起來，正在奪回我們的國家。」 「這僅僅是開始。」

聯邦調查局表示，當日錄像顯示，凱文科登裹著美國國旗，而肖恩科登戴著防毒面具，他們都是通過破窗進入建築物的。

凱文科登（Kevin Cordon）證實了採訪中發生的事情。他說看到其他暴徒「與警察擦肩而過」，當時他的前額在流血，被「一粒拋射物擊中，不確定是什麼」。

特工說，這兩名男子於1月5日在洛杉磯國際機場登機時被發現，他們的身材和穿著與國會大廈附近畫面中的男子相似。有關兄弟倆的律師信息沒有立即提供。