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橙縣絲薇拉多峽谷一帶土石流填埋住家後院所幸無人傷亡

記者楊青王全秀子／橙縣報導
泥石流衝進附近民宅。（李若提供）
泥石流衝進附近民宅。（李若提供）

加州9日深夜開始至10日上午的冬季風雨造成橙縣絲薇拉多峽谷（Silverado Canyon）一帶發生嚴重泥石流，數家民宅後院被泥流填埋，破壞嚴重，所幸沒有人員傷亡。當地當天同時發生泥石流的還有其他三處私人住宅的後院，但規模和破壞較小。擔心預期更多風雨災情擴大，橙縣警方10日上午9時許對災區居民發出强制撤離命令，附近的Modjeska和Williams峽谷的居民則自願疏散。

南加州經過一整夜的持續降雨之後，絲薇拉多峽谷一帶的Ladd Canyon路和Olive路附近10日清晨7時左右出現滑坡，從山上衝下的泥石流推動了當地數輛汽車，包括兩輛特斯拉和一輛賓士汽車，並越過絲薇拉多峽谷路（Silverado Canyon Road）。泥石流沿著山谷狹道衝進峽谷中山坡底部區域的民宅，造成部分民宅後院的露臺被掩埋或嚴重破壞，一戶人家後院的按摩浴缸掩埋在泥石流中，部分民宅滿院泥漿，一片狼藉。泥石流同時蔓延到附近大約一英里地區，警方在外圍設卡禁止車輛進入，同時啓用大型機械清理道路泥漿。到10日下午，絲薇拉多峽谷仍然關閉。目前尚不清楚泥石流造成多少經濟損失。

根據國家氣象局報告，9日深夜至10日清晨大約三個小時的降雨給橙縣帶來超過半寸的雨量。橙縣警方表示，10日當地至少有四處泥石流，除絲薇拉多峽谷之外，還有三處小型泥石流，均無人傷亡。橙縣絲薇拉多峽谷去年10月底曾發生山火，火毀面積超過一萬多英畝，導致山體植被嚴重破壞。當時影響區域非常廣，包括南橙縣的桑提雅哥峽谷（Santiago Canyon）、爾灣（Irvine）、Foothill Ranch、托斯汀（Tustin）、以及森林湖（Lake Forest）等多個華人居民較多的城市。所幸此次泥石流發生在峽谷山區，居民較少，受影響的範圍沒有上一次山火大。不過由於南加州本周的風雨預計持續到12日上午，有關部門擔心更多的火毀地區可能會受到泥石流影響，當地民眾需做好準備。

備戰11日的雨情，紅十字會目前在橙縣的El Modena高中設立臨時避難所接待撤離民眾。發生任何雨天災情，或殘障人士撤離需要幫助，可電714-628-7085或714-647-7000，動物需要救助可電714-935-6848。

南加州經過一整夜的持續降雨之後，橙縣絲薇拉多峽谷一帶的Grundy和Anders...
南加州經過一整夜的持續降雨之後，橙縣絲薇拉多峽谷一帶的Grundy和Anderson路附近10日清晨出現滑坡，部分民宅後院露台被毀，滿院狼藉。（李若提供）
南加州經過一整夜的持續降雨之後，橙縣絲薇拉多峽谷一帶的Grundy和Anders...
南加州經過一整夜的持續降雨之後，橙縣絲薇拉多峽谷一帶的Grundy和Anderson路附近10日清晨出現滑坡，部分民宅後院露台被毀，滿院狼藉。（李若提供）
南加州經過一整夜的持續降雨之後，橙縣絲薇拉多峽谷一帶的Grundy和Anders...
南加州經過一整夜的持續降雨之後，橙縣絲薇拉多峽谷一帶的Grundy和Anderson路附近10日清晨出現滑坡，部分民宅後院露台被毀，滿院狼藉。（李若提供）
南加州經過一整夜的持續降雨之後，橙縣絲薇拉多峽谷一帶的Grundy和Anders...
南加州經過一整夜的持續降雨之後，橙縣絲薇拉多峽谷一帶的Grundy和Anderson路附近10日清晨出現滑坡，部分民宅後院露台被毀，滿院狼藉。（李若提供）

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