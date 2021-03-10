仇恨犯罪上升 加州聯邦參議員質詢聯邦調查局局長

加州聯邦參議員范士丹針對仇恨犯罪和國內恐怖主義質詢聯調局長雷伊。（視頻截圖）

今年以來針對亞裔的仇恨犯罪 案件大幅上升，白人至上 主義喧騰一時，國內恐怖組織構成的威脅形勢，在1月6日攻擊國會大廈達到頂點震撼世界。加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）日前在參院司法委員會聽證會上，就上述議題向聯邦調查局（FBI ）局長雷伊（Christopher Wray）提出質詢，不容忽視。

影音來源：范士丹辦公室；後製記者丁曙

范士丹提出，去年11月美聯社報導，仇恨犯罪（Hate crimes）上升到十多年來的最高水平。自從1990年代聯邦調查局開始收集相關數據以來，與仇恨相關的兇殺案近期最多。但是，在聯邦調查局公布的仇恨犯罪報告中，只有約14％的地方機構表示，在自己的轄區內發生過仇恨犯罪。所以，這是一個問題。「作為局長，您正在採取什麼措施，使地方機構更容易收集這些數據並且上報給FBI？」

雷伊回答，「仇恨犯罪案件被少報的現象確實相當普遍，即使舉報的仇恨犯罪數量繼續增加，我們也不能確定仇恨犯罪數量是否在增加，或者舉報仇恨犯罪的數量現在是否開始增加？我們正在努力做很多事情。我們對州和地方執法機構進行了數百次的宣傳和培訓等工作，幫助他們更好地了解如何識別和舉報仇恨犯罪。我們還會發布一本手冊，幫助人們更好地說明如何識別。」

雷伊解釋，很多時候，根據州和地方法律所調查的罪行，並沒有清晰的標籤，可以確定這就是仇恨犯罪。因此，這是挑戰的一部分。 但是，聯調局正在與地方合作，努力提高執法人員的認知程度，以便更好地針對仇恨犯罪的主題提出報告。

范士丹進一步質問，白人至上主義者（White supremacists）對國內構成的恐怖威脅並不新鮮，但近年來在情報界引起很大關注。「我認為這是最大的國內恐怖主義威脅。」她回憶去年，雷伊在眾議院國土安全委員會上作證說，「自2001年以來，所有國內極端分子中最致命的犯案動機是種族和族裔。」同樣，前國土安全部長在參議院作證也說，在國內極端分子中，從殺傷力的角度來看是白人至上主義極端分子，構成了最持久和致命的威脅。「為什麼白人至上主義和恐怖主義的威脅在美國如此盛行？」

雷伊回答，出於種族動機的暴力極端主義，也是國內恐怖主義案件總量中的最大部分。在過去十年中，最致命的殺傷力正是來自這些極端分子。他認為，意識形態正在越來越多地激發這些暴力極端主義者中的一些人，越來越不規律，也越來越不容易被盯住。在某些情況下，他們似乎構想了為自己量身定制的信仰系統，並將它們整合在一起，也許還結合了對生活中發生的某些事情不滿的個人情緒，並驅使了他們。因此，盡力解決這個問題是一個真正的挑戰！