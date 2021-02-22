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南加聖地牙哥縣警員處理家暴案遭槍擊 警方追捕槍手

聖地牙哥訊
警方公布嫌犯照片，呼籲公眾協尋。（警方提供）
警方公布嫌犯照片，呼籲公眾協尋。（警方提供）

聖地牙哥縣艾斯康地多市（Escondido）警局一名警員，22日凌晨在處理一起家暴案時遭遇槍擊，兇手在逃；警方之後公布嫌犯照片，正通緝嫌犯。遭槍擊警員送醫後情況穩定。

22日凌晨約2時45分，警方接到一起家暴案報警，地址在Morning View街1300號街區，位於Centre City Parkway和北West Lincoln路交匯處的西邊。警方說，涉嫌家暴男子攜帶一支威力很強的長槍離家出走。不久，警方發現這名男子駕車在Lincoln街南部的Reidy Creek出現，隨後發生該男子槍擊警員事件。受傷警員送醫，身上至少中一槍，生命無礙。

警方發出嫌犯照片，希望民眾提供線索。嫌犯Anastasio Rosas Jr.現年27歲，西裔，身高5呎7吋，體重125磅，黑髮，眼睛褐色。最後目擊時穿著黑色長袖衫和短褲。

警方為調查此案，一度將案發現場附近部分路段關閉，包括15號公路北向線及南向線，至78號公路東向線交流道，以及自El Norte 路至Mission街的Centre City Parkway部分區段。

家暴 槍擊 聖地牙哥

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