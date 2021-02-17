紐森主持洛州大疫苗中心開業式 每天可接種6000人

洛杉磯州立大學大型疫苗接種中心得來速預約鳥瞰圖氣勢壯闊。（圖片來源：Cal State LA提供）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）16日訪問了洛杉磯 州立大學（Cal State LA），主持該大學新建立的大型COVID-19疫苗接種中心開幕式，這裡每天可為6000人施打疫苗，附近的少數族裔社區受疫情影響最大。

洛州大接種中心是聯邦政府與加州政府合作建立的首批社區疫苗接種中心之一，這是拜登政府加大在全國范圍內推廣COVID-19疫苗接種的力度。該中心將為確診案例和死亡人數不成比例的社區提供疫苗接種。

開張儀式在大型停車場改建的冠狀病毒輝瑞疫苗接種中心旁邊舉行。紐森說，這是一個重點框架，不僅重視效率和速度，還關注社會公平，這就是該中心的全部內容。該中心緊鄰受疫情影響最大的社區，施打疫苗就是要直接解決這個問題。

在新中心開幕當日，有數千人在校園內兩個不同地點，通過「得來速」直通車和步行預約方式接種了疫苗。符合資格的民眾都可以預約，每週7天從上午9點到下午7點，通過加州MyTurn日程系統或致電833-422-4255。

該中心由聯邦緊急事務管理署（FEMA）和州長緊急服務辦公室合作，並得到國防部和加州保護團的支持下，每天在校園內的兩個站點，可為6,000人接種疫苗。

洛杉磯州大校長科維諾（William A. Covino）說，從今天開始，在大流行中受災最嚴重的社區民眾將來到這裡接種疫苗。這正是在當下充滿挑戰的時期，大學應該扮演的角色，並且與那些對抗COVID-19、處於中心地位的人們站在一起，為了集體的利益，提供大學的資源、創新和精力。

洛杉磯州立大學所服務的社區受到疫情打擊最為嚴重，包括播佑岡（Boyle Heights）、東洛杉磯，南洛杉磯大部分地區以及洛杉磯縣的東南社區。

洛杉磯州立大學接種中心的疫苗，將從聯邦政府定期分配給加州的疫苗資源中獲得補充，聯邦提供的疫苗同時也分配給整個洛杉磯縣和加州其他疫苗接種站點。各站點獲得疫苗的資格將由加州設定的分級優先分配系統（tiered priority distribution system）決定。

洛杉磯州立大學支援COVID-19疫苗接種，也是該校「我們是健康的洛杉磯倡議案」（We Are Healthy LA initiative）的一部分，該項目與社區夥伴合作提供基本需求，幫助和確保民眾的健康和安全。自從新冠病毒大流行以來，洛杉磯州立大學一直與聯邦、加州和地方政府和社區組織合作，提供流感疫苗 接種，並向洛杉磯地區約5000個家庭分發了超過120噸食物。