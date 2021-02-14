暫拋疫情 華人花式過情人節

華人女生情人節禮物不僅有她愛吃的甜品，最讓她驚喜的是賣斷貨的樂高花束。（讀者提供）

疫情 下華人 花式過情人節，有的人送女友限量樂高花束和蛋糕甜甜蜜蜜，有人自己動手為女生做一頓好菜，還有的老夫老妻互送禮物相親相愛，即使是單身，也買情人節禮物送給自己，大家用各種方式慶祝節日。

華人李女士表示，她情人節沒有收到禮物。前幾天有個網友貼了個一元店物品手做花盒子，她受啟發，自己用毛線鉤花，加上以前做手工花剩的鐵絲和綠膠帶，做了兩盆玫瑰花過節。

Whole Foods 14日出售兩打玫瑰只要19.9元，還送貨上門，華人李小姐雖然是單身，但依然買花送給自己，她表示，以後她打算每週都買，疫情在家太憋屈，需要鮮花賞心悅目，即使沒有情人，也會買自己喜歡的東西。

陳女士的先生，13日晚趁她洗澡偷偷摸摸出去買了花和卡片，她也提前準備了卡片，14日早互送了一下，然後相約晚上出去吃個飯，今年就這麼過了。

華人孫小姐說，她收到一堆禮物，不過都是自己買的鮮花和禮物。禮物要看老公心情，有的年份有，有的年份沒有。往年他幫娃買情人節禮物的時候，能記得給她順帶來點花和巧克力啥的，今年娃的巧克力是她幫買的，然後她就沒順帶的禮物。不過她也不抱怨，因為她也忘了給老公買禮物。老公基本還算是個暖男，家裡做飯比她多，家務也作得多，14日還是他做飯，說是要給她來點拿手的硬菜。

Tina和先生是老夫老妻了，她說，花不實用，他們買了烤鴨、蛋糕、點心，準備過節。然後她網上的購物車被清空了，收到一堆確認的電郵。有人認為那些花錢能買到的東西，真沒啥了不起，華人郭小姐說，越來越覺得在美國 ，那個能讓你在所有不想吃餐館、不想吃外賣的日子為你做飯，讓你吃得舒舒服服的人才是難得一見的好男人。這樣的日子每天都是情人節。

還有女生收到男友送的買斷貨的樂高鮮花，今年是華人林小姐和男友的第一個情人節，她說，男朋友在汽車後備箱準備滿滿的禮物，不僅有鮮花氣球，還有她愛吃的甜品，最讓她驚喜的是賣斷貨的樂高花束。男友如此花心思和時間為她準備禮物，讓她很感動。