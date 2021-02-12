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拜登偕第一夫人 拍攝影片賀農曆新年

影╱讚！兩企業利用大年初一送午餐給600多名醫護人員

記者張宏／蒙特利公園市
不同科室派代表來領取午餐。（記者張宏／攝影）
不同科室派代表來領取午餐。（記者張宏／攝影）

New Century保險公司聯合AmTrust Financial，12日為嘉惠爾醫院（Garfield Medical Center）600多名醫護人員送去In-N-Out Burger漢堡車，各個科室的醫護派出代表來領取漢堡，大讚感受到社區的溫暖。醫院院長Patrick Petre呼籲民眾在春節和情人節期間也要遵守防疫措施，即使打了疫苗的人也不是絕對安全。

影音來源：記者張宏

婦產科醫護主任Emily吳12日開心等待著漢堡午餐。她說，很感動社區民眾一直為醫院送來溫暖，醫院也在努力營造一個安全的環境，讓每個病人和家屬都能安心。

New Century保險公司總裁韓維文表示，12日正是華人農曆新年大年初一，希望能為這些一直戰鬥在第一線的醫護英雄們送去節日的問候和溫暖，因此預訂兩輛漢堡車，為醫院600名醫護提供漢堡飲料和薯片作為午餐。 

嘉惠爾醫院歷史超過80年，在華人區擁有地標性地位。醫院擁有210個急診床位，是多語言和多文化的醫療機構，在這次新冠疫情中，醫院全體醫護發揚了最高的服務精神搶救病人。一如他們的公司也是為華人社區提供商業保險服務33年，疫情對民生影響巨大，希望大家一起努力讓疫情早日過去。

Patrick Petre表示，自疫情發生以來，得到社區各方支持和幫助，這次獲得午餐捐贈非常感謝。隨著疫情趨緩，醫院現在情況比1月好很多，現在85%的醫護都已接種疫苗，讓大家能更坦然去面對病患。但是疫苗不會阻止你得新冠，而是得了以後症狀會減輕，大家還是要注重日常防護。尤其是現在正值華人春節、之後還有情人節和總統日長周末，盡量減少聚集。

AmTrust Financial的代表也對這次能夠為醫護送去午餐表示高興，希望能為這些醫護英雄做一些貢獻。

醫護很高興收到這份特別的愛心午餐。（記者張宏／攝影）
醫護很高興收到這份特別的愛心午餐。（記者張宏／攝影）
不同科室派代表來領取午餐。（記者張宏／攝影）
不同科室派代表來領取午餐。（記者張宏／攝影）
New Century保險公司聯合AmTrust Financial12日為嘉惠...
New Century保險公司聯合AmTrust Financial12日為嘉惠爾醫院（Garfield Medical Center）600多名醫護人員送去In-N-Out Burger漢堡車。（記者張宏／攝影）

疫情 華人 保險

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