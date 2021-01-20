拜登任總統 專家：中美關係將緩慢進展 但難續曾經親密

拜登上任後，專家預估中美關係雖可能改善，但再難回到曾經般良好。 路透社

1月20日，拜登 就任總統。卸任總統川普執政時，美中關係緊張加劇，經歷貿易戰、中國 在美被指控從事間諜活動、指責中國控制新冠病毒不力、中國竊取知識產權和踐踏人權等。因此對拜登執政，未來美中關係怎樣走向，華裔學者和專家頗為關注。他們表示，美中關係會有所改善，但很緩慢，且不會回到以往；同時期待兩國在公共健康、氣候變化、控制核武器等方面合作交流。

河濱加大商學院院長王雲增表示，拜登就任總統後，美中關係部分政策會有改進，估計要比川普時期好，但不會有令人驚訝的重大改善行動，兩國關係也不會回到前任總統歐巴馬、小布希時代。即使美中關係改善也會是非常緩慢的。可以說拜登執政後，美中關係趨向溫和，但不可能恢復正常化。

他表示，部分專家學者認為美中關係正常化是世界上最重要的，從理論上是對的，但實際上很難做到。因為美國 習慣在世界上稱霸，在關鍵時刻，會犧牲經濟利益，保護政治利益。美國認為中國崛起是威脅，而且在兩黨得到共識，並認為會導致軍事威脅，很多美國民眾也接受中國稱霸迫在眉睫的說法。

Cal Poly Pomona歷史系教授、中美近現代科技交流研究學者王作躍表示，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，需要全面成熟、長遠考慮，不能簡單化、一刀切、短期利益操作。所以很期待拜登政府比川普政府在中美關係上有所改善。

他說，美中兩國都有各自國家利益，有巨大分歧，也有重合之處，比如發展清潔能源，所以就有合作機會。更重要的是，中美兩國都要迎接全球化挑戰，比如大規模公共健康威脅，如新冠病毒、氣候變化、核戰爭等，都影響各自國家利益。中美科技交流，在很多領域則符合中美利益、全球利益，華人科學家是推動有益的中美科技、教育、醫學交流方面最重要的力量之一。華人科學家需遵守美國法律，但他們的權益也應該得到法律保護。

他期待拜登政府在全面重啟中美關係時，一方面堅持民主、自由、人權等原則，一方面開展務實的雙邊合作交流，尤其在公共健康、氣候變化、控制核武器等方面。

律師許俊良說，拜登雖比川普友善，但也不是「老好人」。中美關係，再怎麼友善，中國也是競爭對手，美國還是要以美國利益為優先，不可能全面放寬。

對於中美關係，保險、旅遊巴士和餐廳的華人僑領鹿強認為，中國不應該是美國的敵人，中國人沒有侵略性，都是防禦為主。中國要崛起，誰也攔不住，中美應該各憑本事來競爭。至於盜竊技術和商業機密可以立法防控，但不能因為怕噎死就不吃飯，美國公司之間也存在商業機密盜竊的問題。未來中美應該走繼續合作的路線，而不是對抗，這對兩國和世界都沒有好處。

對於未來中美關係是否能恢復到往日榮景，律師劉龍珠表示，恢復到之前水準比較難，因為中國政府對中國人赴美旅遊政策收緊，尤其是轉錢有難度。這個問題不是美國的問題，是中國自身的問題。