我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龐培歐提3指控 稱新冠病毒可能來自武漢病毒研究所

傳牛角男尋求川普特赦 稱「應總統之邀」遊行到國會

加州議員提案:禁未滿6歲童做性徵手術

編譯組／綜合報導
加州參議員威善高再度提案，要求禁止六歲之前進行性徵相關整形手術。（美聯社）
加州參議員威善高再度提案，要求禁止六歲之前進行性徵相關整形手術。（美聯社）

加州參議員威善高（Scott Wiener）15日再度提案，禁止為六歲以下幼兒進行性徵手術。類似提案曾在2019年提出過，但當時遭到醫界反對，特別是由醫生主導的加州醫學會（California Medical Association）與小兒泌尿科協會（Societies for Pediatric Urology），理由是法令不該介入醫療行為。

但是威善高在SB 225草案中卻援引證據，強調應該在兒童發展出性別意識之後，再由他們自己決定性徵。威善高強調，性徵會影響人類一生的發展路徑，如果在自己能夠認知之前，就由父母決定性徵，將對個人的性別意識產生衝擊，並導致創後壓力（PTSD）、憂鬱與性無感等後遺症。

因此威善高主張，幼兒在六足歲之前，都不應該接受任何與性徵相關的整形手術。類似的例子包括，過大的陰蒂被當成陰莖而被後天變成男性，或是尿道偏移而被整形成女性。費城兒童醫院的性別與性徵發育診所（ Gender and Sexuality Development Clinic）指出，兒童一般在3至5歲間發展出性別認同，因此威善高主張，應該等兒童知情後再接受手術。

加州醫學會表示，對SB 225草案還在評估當中，但協會認為，醫生應該有足夠的自主權，在必要狀況下進行手術，因此協會希望與威善高所代表的一方達成共識。部分跨性別團體主張，性徵應該由本人決定，以符合自己對性別的期待。

 

加州 費城 參議員

上一則

世界晚報／拜登疫苗計畫：上任100天內 1億人接種

延伸閱讀

加州失業金詐欺恐達98億 中俄長期幕後操縱

加州失業金詐欺恐達98億 中俄長期幕後操縱
新冠殁近200萬人 北半球今年疫情恐更慘

新冠殁近200萬人 北半球今年疫情恐更慘
加州勞工新法上路 百人以下公司4感染 暫關門

加州勞工新法上路 百人以下公司4感染 暫關門
無薪假大鬆綁 員工樂、雇主苦

無薪假大鬆綁 員工樂、雇主苦
疫情緊商業關閉 加州上周失業申請人數增2萬

疫情緊商業關閉 加州上周失業申請人數增2萬
員工請假 雇主5個工作日需回應 不能因未提前通知而拒絕

員工請假 雇主5個工作日需回應 不能因未提前通知而拒絕

熱門新聞

87歲的黃雅雲（右）日前感染新冠，在丈夫李鐵生的數個重要決策下死裡逃生。（記者王若然／攝影）

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

2021-01-13 13:00
一名中國母親被拒後只能無奈在機場舉牌表達抗議。（讀者提供）

紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

2021-01-12 04:36
疫苗注射前，這些注意事項不能不知道。 路透

新冠疫苗注射前六個必知

2021-01-13 13:12
房間內管線密布。(記者張宏／攝影)

出租豪宅藏「麻」納垢 華人屋主欲哭無淚

2021-01-14 13:23
救護車將病患送至醫院。（本報資料照片）

南加華人一家3染疫 1死2倖存

2021-01-09 02:17
洛杉磯道奇體育場改為大型新冠病毒檢測中心。（電視截圖）

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

2021-01-14 14:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
這個和尚太帥了！188公分男模落髮出家

這個和尚太帥了！188公分男模落髮出家
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡
搭私人專機參加國會暴動 德州房地產女經紀人遭起訴　

搭私人專機參加國會暴動 德州房地產女經紀人遭起訴　