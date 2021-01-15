加州議員提案:禁未滿6歲童做性徵手術

加州參議員威善高再度提案，要求禁止六歲之前進行性徵相關整形手術。（美聯社）

加州參議員 威善高（Scott Wiener）15日再度提案，禁止為六歲以下幼兒進行性徵手術。類似提案曾在2019年提出過，但當時遭到醫界反對，特別是由醫生主導的加州醫學會（California Medical Association）與小兒泌尿科協會（Societies for Pediatric Urology），理由是法令不該介入醫療行為。

但是威善高在SB 225草案中卻援引證據，強調應該在兒童發展出性別意識之後，再由他們自己決定性徵。威善高強調，性徵會影響人類一生的發展路徑，如果在自己能夠認知之前，就由父母決定性徵，將對個人的性別意識產生衝擊，並導致創後壓力（PTSD）、憂鬱與性無感等後遺症。

因此威善高主張，幼兒在六足歲之前，都不應該接受任何與性徵相關的整形手術。類似的例子包括，過大的陰蒂被當成陰莖而被後天變成男性，或是尿道偏移而被整形成女性。費城 兒童醫院的性別與性徵發育診所（ Gender and Sexuality Development Clinic）指出，兒童一般在3至5歲間發展出性別認同，因此威善高主張，應該等兒童知情後再接受手術。

加州醫學會表示，對SB 225草案還在評估當中，但協會認為，醫生應該有足夠的自主權，在必要狀況下進行手術，因此協會希望與威善高所代表的一方達成共識。部分跨性別團體主張，性徵應該由本人決定，以符合自己對性別的期待。