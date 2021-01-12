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不再必要的防疫措施？ 華人醫師這麼解讀

記者王全秀子／洛杉磯報導
N95口罩、手套等商品在疫情初期成為熱門商品，但醫師認為不無必要性。（美聯社）
N95口罩、手套等商品在疫情初期成為熱門商品，但醫師認為不無必要性。（美聯社）

紐約Bethany醫療診所創始人Shirin Peters醫師日前列舉四件應對新冠病毒已無必要做的防疫措施，包括停止擦拭買回來的雜貨、停止過分地消毒雙手、無需戴N95口罩、無需戴手套。但這些防疫措施幾乎都印證在華人民眾身上，是否真的不再有必要做？華裔醫學專家均認為，民眾還是謹慎小心為上策。

流行病學博士邱文達表示，全世界目前確診8000多萬例，死亡人數多達200萬，而在這麼惡劣的情況下，新增病例還在快速成長，他認為這說明大家的防疫觀念還是不夠，「至少現在對疫情的認知還不夠」，因此嚴防死守謹慎小心的防疫措施，是對民眾健康安全的上策。邱文達認為，購物的外包裝品可考慮消毒，而華人謹慎，這也是可以理解的。

凱瑟醫療機構（Kaiser Permanente）鑽石吧醫院負責人鄭卓漢（Victor Cheng ）認為，疫情的防疫指南都應該遵照聯邦疾病防治（CDC）頒布的準則。但他對「停止擦拭買回來的菜」這一點，表示雖然無法提供太多建議，但認為民眾可以假想外界任何東西都攜帶或是附著病毒，譬如信件，包裹等，因此從外面拿回家時還是要小心。

至於過分地消毒雙手，邱文達認為的確沒必要，因為酒精高滲透性，會導致脫水，對手和皮膚都不好。但他認為，消毒雙手也要分階段，比如吃飯，或是做一些可能會感染的事情前，都要先仔細消毒雙手。鄭卓漢則認為勤洗手，隨身攜帶免洗手液，觸摸其他表面或接觸物時都宜清潔雙手。

針對無須戴N95口罩，邱文達認為，民眾平時戴有熔噴不織布口罩即可，比如普通外科口罩，因為N95口罩若是戴不好，可能會導致呼吸不暢。除非有長途旅行，否則民眾日常戴普通口罩即可。

鄭卓漢也持同樣觀點，他指出，醫生接觸病人才有必要戴N95口罩，民眾戴普通口罩並與他人保持六呎社交距離即可。因為民眾若是戴不好或長時間戴N95口罩，可能還會弄巧成拙造成呼吸困難。

至於是否有必要戴手套，邱文達認為要一分為二看待，手套能避免減少病毒量，沒有壞處；但假若戴著手套接觸某些介面或物品，然後又去摸自己的口鼻，那麼手套就是白戴了。因為接觸病毒再觸摸眼、鼻、口是造成感染的重要因素。

鄭卓漢表示，民眾認為戴上手套就接觸不到病毒，殊不知戴著手套觸摸其他物品後又去摸自己的口、鼻、臉部，也有可能感染病毒，因此他認為民眾沒有必要一定要戴手套。

邱文達指出，紐約那位醫師提出的四件不必做的防疫措施是經驗之談，沒有和感染直接證據有關。而他認為，現在還有這麼多人感染、死亡，民眾防疫措施要更小心為上策。尤其是現在新冠疫苗已出來，民眾千萬不要在最後一哩路掉以輕心，一定要保護好自己。

防疫 紐約 疫情

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