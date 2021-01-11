我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖／川普卸任倒數 還會發生什麼事

FBI警告恐有武裝抗議！白宮宣布華府進入緊急狀態

洛杉磯學生必須接種疫苗才能返回學校

洛杉磯訊
洛杉磯聯合學區總監伯納表示，一旦疫苗開放給兒童施打，洛杉磯學生必須接種疫苗才能返回學校。（洛杉磯聯合學區網頁）
洛杉磯聯合學區總監伯納表示，一旦疫苗開放給兒童施打，洛杉磯學生必須接種疫苗才能返回學校。（洛杉磯聯合學區網頁）

洛杉磯聯合學區（LAUSD）總監伯納（Austin Beutner）11日宣佈，一旦新冠疫苗開放給兒童施打，該學區學生必須在接種之後才能返回校園。他沒有建議在疫苗普及到學生之前應該保持校園關閉，但指出加州政府應該制定重新開放學校的標準，並解釋所設定標準的背後原因，然後在達到這些標準時要求校園開放。

據洛杉磯時報報導，伯納在預先錄製的簡報中稱，對學生接種新冠疫苗的要求，與接種麻疹或腮腺炎疫苗沒有什麼不同。

洛縣政府官員11日表示，疫苗接種計劃的下一階段，是針對教師和其他必要工作者。如果有足夠劑量，這些施打計畫可能最早在2月初開始。

但學生接種疫苗可能還要等上幾個月，到目前為止已獲得聯邦食品暨藥物管理局（FDA）緊急使用授權的兩種疫苗，幾乎都是在成人中進行測試。輝瑞醫藥公司（Pfizer）進行的臨床試驗，包括153名16歲和17歲的孩子。一些審查FDA數據的專家認為，沒有足夠的青少年來確定該年齡段是否為安全組，更不用說兒童。兒童和年輕人很可能是最後一批接種疫苗的人，因為他們感染新冠病毒的風險較低。

疫苗 洛杉磯 學區

上一則

洛縣每日新冠死亡數激增1000％ 現每日死200人以上

下一則

世界晚報／傳拜登就職前有武裝抗議 1萬5000國民兵出動維安

延伸閱讀

拜登打第2劑新冠疫苗：我準備好了，來吧！

拜登打第2劑新冠疫苗：我準備好了，來吧！
新州醫護願意接種率 超預期

新州醫護願意接種率 超預期
紐約皇后區首個疫苗中心開放 提供大規模疫苗接種

紐約皇后區首個疫苗中心開放 提供大規模疫苗接種

紐約市警11日疫苗開打 希爾：每日1000劑

紐約市警11日疫苗開打 希爾：每日1000劑
紐約州1B人群今起可接種疫苗 紐約市開放160接種站

紐約州1B人群今起可接種疫苗 紐約市開放160接種站
地表最大疫苗接種16日登場 印度先為3億民眾施打

地表最大疫苗接種16日登場 印度先為3億民眾施打

熱門新聞

警方與抗議者對峙。（楊先生提供）

華府挺川衝突 華人現場直擊

2021-01-06 21:40
救護車將病患送至醫院。（本報資料照片）

南加華人一家3染疫 1死2倖存

2021-01-09 02:17
包機依機型和目的地收費價碼差很大。（Karena提供）

誰說只限富豪獨享 疫情下包機遊白領也能玩！

2021-01-06 13:19
擔任IT技術人員的Stephan Sie認為，雇主隱匿染疫不告訴別人，因而傳染給他和其他一起工作的人員。（Stephan Sie臉書）

身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功

2021-01-03 20:46
南加華人殯葬業者準備棺槨。（記者陳開╱攝影）

【直擊華人區殯儀館】三代六口同染疫 老夫婦一周內先後亡

2021-01-06 13:19
圖：pixabay

1張未繳款罰單 華男成通緝犯蹲牢1晚

2021-01-04 13:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人