洛杉磯聯合學區總監伯納表示，一旦疫苗開放給兒童施打，洛杉磯學生必須接種疫苗才能返回學校。（洛杉磯聯合學區網頁）

洛杉磯 聯合學區 （LAUSD）總監伯納（Austin Beutner）11日宣佈，一旦新冠疫苗 開放給兒童施打，該學區學生必須在接種之後才能返回校園。他沒有建議在疫苗普及到學生之前應該保持校園關閉，但指出加州政府應該制定重新開放學校的標準，並解釋所設定標準的背後原因，然後在達到這些標準時要求校園開放。

據洛杉磯時報報導，伯納在預先錄製的簡報中稱，對學生接種新冠疫苗的要求，與接種麻疹或腮腺炎疫苗沒有什麼不同。

洛縣政府官員11日表示，疫苗接種計劃的下一階段，是針對教師和其他必要工作者。如果有足夠劑量，這些施打計畫可能最早在2月初開始。

但學生接種疫苗可能還要等上幾個月，到目前為止已獲得聯邦食品暨藥物管理局（FDA）緊急使用授權的兩種疫苗，幾乎都是在成人中進行測試。輝瑞醫藥公司（Pfizer）進行的臨床試驗，包括153名16歲和17歲的孩子。一些審查FDA數據的專家認為，沒有足夠的青少年來確定該年齡段是否為安全組，更不用說兒童。兒童和年輕人很可能是最後一批接種疫苗的人，因為他們感染新冠病毒的風險較低。