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紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

本報記者／洛杉磯報導
一名中國母親被拒後只能無奈在機場舉牌表達抗議。（讀者提供）
一名中國母親被拒後只能無奈在機場舉牌表達抗議。（讀者提供）

中國大使館綠碼政策害得中國母女在美國機場失態。一對中國母女10日下午在德州達拉斯機場因為女兒沒有拿到綠碼，想去機場碰碰運氣；母親並在機場對工作人員不斷用英文大吼：「我需要幫助，幫幫我」，但最後只能無奈地在機場舉牌表達抗議，牌子上寫著「中國大使館不讓健康報告合格的無家可歸的中國六歲女孩回國」。

影音來源：本報記者翻拍

近來針對有意返回中國的大陸客，除了要負擔昂貴的機票，去指定的地方做雙陰檢測，尚須獲得由中國駐美國大使館頒發的綠碼，才能成行。但因駐美國的中國大使館紛紛發出非必要、非緊急，不旅行的指導方針，導致很多人無法拿到綠碼。

達拉斯機場10日下午美國航空AA127的登記櫃檯前，有48名乘客因為非緊急、非必要旅行的政策，得到大使館核發的紅碼，無法順利登機。其中一名身穿藍色羽絨服的長髮女子將行李箱扔在地上，用不太流利的英文淒厲的和外籍空乘大喊「我需要幫助，我在這需要幫助，你們不能這麼對待乘客」，空乘人員無奈的說著「No」，並讓她冷靜。

女子的聲音在機場飄蕩，迎來很多人圍觀。一名全副武裝戴著防護帽的女孩站在一旁，應該是她的女兒。她說，「我六歲的女兒在那裡，她需要幫助。我們不能待在這裡！」雙方爭執一番後，這名女子見無可奈何，拿出事先準備好的中英文雙語紙牌，在機場表達抗議，上面寫著「中國大使館不讓健康報告合格的無家可歸的中國六歲女孩回國，沒有錢，沒有地方去，需要幫助」。

這樣的事情最近接連在西雅圖和達拉斯上演著，如有一對67歲老人，來美國探親女兒，在已經無法熟練書用微信的情況下，好不容易上傳了申請，但依然遭到拒絕。第二次附上了冠心病和高血壓的病例，才拿到綠碼。還有一名美籍華人因為親人病故，拿到人道主義簽證，但最初也是拿到紅碼，最後是上傳了親人死亡證明和親人合影，才於第二次拿到綠碼。

機票業者包先生表示，1月7日有數十名在西雅圖的旅客，因為沒有得到綠碼無法登機前往上海。其中很多人都是父母拿到綠碼，但是孩子是紅碼的狀況。據他分析，主要被阻人群是美國綠卡持有者、旅遊簽證、工作簽證的中國人，而持有F1學生簽證的留學生多半能順利拿到綠碼，負責這兩地的是華盛頓特區的中國大使館。

相比之下，洛杉磯、舊金山、紐約等地的中國大使館，目前申請者還沒有因非緊急、非必要的理由被拒發綠碼。因此不少達拉斯和西雅圖客人連夜改簽航班，改道舊金山或洛杉磯等地起飛。在這樣疫情陰影籠罩的冬季，有多少人在風雪中趕路，有多少人在機場無助的祈求幫助？ 有多少人可能無緣見親人的最後一面？

達拉斯機場美國航空AA127的登記櫃檯前。（讀者提供）
達拉斯機場美國航空AA127的登記櫃檯前。（讀者提供）
有多名乘客因為中國方面非緊急、非必要旅行政策受到大使館核發的紅碼，在達拉斯機場無...
有多名乘客因為中國方面非緊急、非必要旅行政策受到大使館核發的紅碼，在達拉斯機場無法登機。（讀者提供）
停在停機坪上的飛機，對很多人來說那麼近，又那麼遠。（讀者提供）
停在停機坪上的飛機，對很多人來說那麼近，又那麼遠。（讀者提供）

中國 機場 大使館

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