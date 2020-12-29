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南加州「區域居家避疫令」延長執行

記者丁曙／洛杉磯報導
南加州地區重症病房爆滿，醫院的過道上也加設了重症病床。（KTLA5截圖）
南加州地區重症病房爆滿，醫院的過道上也加設了重症病床。（KTLA5截圖）

由於南加州醫院的重症監護病房（ICU）的空床率目前為0％，加州州長紐森（Gavin Newsom）29日上午宣布，南加州「區域居家避疫令」（Regional stay-at-home order）延長執行期。

由於新冠肺炎（COVID-19）病患住院人數激增，南加州實施的「區域居家避疫令」原定28日到期，但是在29日正式宣布延長，繼續禁止所有來自不同家庭的人聚會、面對面用餐，以及在許多地方嚴格限制人數。

該項命令涵蓋南加州11縣區，早在12月6日晚上11:59生效，原擬實施三星期到28日期滿。但是，由於南加州地區醫院的重症監護病房有效率為0％，因此州長紐森表示，「很明顯並且可以理解，該項區域居家避疫令必須要延長。」

對此，洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲（Hilda L. Solis）29日上午發表聲明，回應南加州「區域居家避疫令」延長。她指出，在洛杉磯縣，由於病例、住院和死於COVID-19的事件繼續增加，延長區域居家避疫命令的決定是正確的。南加州的重症室（ICU）空床率目前是0％，遠未達到15％才可以考慮取消「居家避疫令」的標準。而且，預測重症室ICU在接下來的四個星期內也不會達到15%的門檻。

她呼籲，「我們能否將ICU的空床率提高到適當水平，取決於洛杉磯縣居民以及所有南加州居民的行為。 COVID-19病例不僅限於一個縣的邊界。」她強調，如果要解決這個問題，就必須停止聚會，並且必須採取嚴格的預防措施，包括那些允許被繼續營業的企業。「這是一種可怕的情況，直到現在我們還在努力避免這種情況惡化。但是，這一切是可以預防的，因為我們以前已經預防過了。」

加州 南加 居家避疫

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