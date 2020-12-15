我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA首批准！非處方居家新冠檢測 20分鐘有結果

拜登擬公開注射新冠疫苗 潘斯可能搶先川普打

佯裝問路實則搶劫 又出現在南加華人多的城市

記者張宏／洛杉磯報導
亞凱迪亞近日發生之前同樣發生在聖蓋博谷其他城市的騙案。（檔案圖）
亞凱迪亞近日發生之前同樣發生在聖蓋博谷其他城市的騙案。（檔案圖）

亞凱迪亞（Arcadia）近日傳出之前發生在聖蓋博谷（San Gabriel Valley）其他城市，和橙縣類似的犯案，嫌犯大多以問路名義靠近受害人，之後假意以身上的假首飾套在受害人身上表示謝意，就在受害人分神之際，卻偷走了受害人身上真正的珠寶。

3日下午4時37分，亞凱迪亞Albert路的2400號街區發生盜竊，兩名嫌犯假意問路接近一名戴著金項鍊的受害人，把一個普通首飾放在他身上，當受害人要求將該首飾摘下時，嫌犯摘下了受害人的金項鍊。嫌犯是兩名有中東口音的男女，他們駕駛一輛小的白色休旅車，可能是豐田或馬自達。

本報曾於去年11月報導，橙縣絲柏市(Cypress)江女士在自家門前打掃院子時，一輛載有兩人的轎車經過問路，之後副駕駛下車緊抱江女士，並將身上項鍊纏繞在江女士身上表達謝意，這突來的舉動嚇到江女士誤以為要被下藥，頓時來不及反應。兩人問路離開後，江女士才驚覺手上價值逾2000美元的金手鍊被順手牽羊，整個過程不到五分鐘，她呼籲民眾熱心協助之餘，多提高警惕。

去年同月在聖蓋博谷的聖瑪利諾市（San Marino）同樣發生假借問路搶劫事件，搶匪搶劫手法幾乎如出一轍，假意讓受害人戴項鍊，再順勢搶走受害人手上的勞力士金表和金手鐲。嫌犯是一名身材魁梧的女性。之後在聖蓋博市（San Gabriel）也發生過類似事件，受害婦女的女兒並投訴本報，希望華人提高警覺。

住在哈仙達岡、滿頭白髮的王先生提及，數月前他走在哈仙達岡某街道時，也曾遇到開車經過他身邊的一對男女，貌似中東人，向他揮手要他走近他們表示要問路。他立刻想到世報之前刊載的新聞，於是搖搖手。王先生表示，他脖子上戴著一條父母送給他的金項錬，很有紀念性，他可不想被壞人偷走。

聖蓋博 亞凱迪亞 橙縣

上一則

世說新聞／【獨家探秘】南加新冠檢測實驗室就在華人區

延伸閱讀

橙縣好市多 顧客高呼「反口罩」

橙縣好市多 顧客高呼「反口罩」
南加首批疫苗 足夠90%極高風險者施打

南加首批疫苗 足夠90%極高風險者施打
南加染疫人數破百萬 洛縣日增7344例

南加染疫人數破百萬 洛縣日增7344例
橙縣確診破10萬 ICU病床剩9.3％

橙縣確診破10萬 ICU病床剩9.3％
太恐怖！南加六縣確診總人數14日破百萬人

太恐怖！南加六縣確診總人數14日破百萬人
南加橙縣新冠確診總人數14日跟進鄰近其他縣破10萬

南加橙縣新冠確診總人數14日跟進鄰近其他縣破10萬

熱門新聞

大多數新冠症狀是模棱兩可的。（美聯社）

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

2020-12-14 02:16
位於蘭卡斯特Century路45000街區的一處民宅日前發生命案。（谷歌地圖）

南加教練殺害兩子女並將其斬首 還要其他兩子觀看

2020-12-09 18:42
華人川普支持者與路人發生語言衝突。（記者王若然／攝影）

抗議舞弊…華人川粉阿市示威 與路人對罵

2020-12-13 02:15
流行病專家黃重德醫師提醒：居家避疫千萬不要忽視家人之間的相互傳染。（黃醫師提供）

流行病專家：四成確診者在家被傳染

2020-12-08 02:34
阿罕布拉市京華酒店。（記者王若然／攝影）

又是疫情 南加一家頗具規模的飲茶店永久歇業

2020-12-10 22:12
蒙市Monterey Park Convalescent Hospital。（記者王若然／攝影）

南加蒙市2療養院再爆疫情 累計144人染疫

2020-12-11 02:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
1張圖看疫情：美新冠死亡破30萬 賓州逾50萬確診

1張圖看疫情：美新冠死亡破30萬 賓州逾50萬確診
最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高

最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高