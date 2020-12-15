佯裝問路實則搶劫 又出現在南加華人多的城市

亞凱迪亞近日發生之前同樣發生在聖蓋博谷其他城市的騙案。（檔案圖）

亞凱迪亞 （Arcadia）近日傳出之前發生在聖蓋博 谷（San Gabriel Valley）其他城市，和橙縣 類似的犯案，嫌犯大多以問路名義靠近受害人，之後假意以身上的假首飾套在受害人身上表示謝意，就在受害人分神之際，卻偷走了受害人身上真正的珠寶。

3日下午4時37分，亞凱迪亞Albert路的2400號街區發生盜竊，兩名嫌犯假意問路接近一名戴著金項鍊的受害人，把一個普通首飾放在他身上，當受害人要求將該首飾摘下時，嫌犯摘下了受害人的金項鍊。嫌犯是兩名有中東口音的男女，他們駕駛一輛小的白色休旅車，可能是豐田或馬自達。

本報曾於去年11月報導，橙縣絲柏市(Cypress)江女士在自家門前打掃院子時，一輛載有兩人的轎車經過問路，之後副駕駛下車緊抱江女士，並將身上項鍊纏繞在江女士身上表達謝意，這突來的舉動嚇到江女士誤以為要被下藥，頓時來不及反應。兩人問路離開後，江女士才驚覺手上價值逾2000美元的金手鍊被順手牽羊，整個過程不到五分鐘，她呼籲民眾熱心協助之餘，多提高警惕。

去年同月在聖蓋博谷的聖瑪利諾市（San Marino）同樣發生假借問路搶劫事件，搶匪搶劫手法幾乎如出一轍，假意讓受害人戴項鍊，再順勢搶走受害人手上的勞力士金表和金手鐲。嫌犯是一名身材魁梧的女性。之後在聖蓋博市（San Gabriel）也發生過類似事件，受害婦女的女兒並投訴本報，希望華人提高警覺。

住在哈仙達岡、滿頭白髮的王先生提及，數月前他走在哈仙達岡某街道時，也曾遇到開車經過他身邊的一對男女，貌似中東人，向他揮手要他走近他們表示要問路。他立刻想到世報之前刊載的新聞，於是搖搖手。王先生表示，他脖子上戴著一條父母送給他的金項錬，很有紀念性，他可不想被壞人偷走。