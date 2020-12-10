南加亞裔老婦被撞死嫌犯逃逸 警方急尋目擊者

洛杉磯市警方目前正在尋找一起肇事逃逸命案的目擊者。（Unsplash）

洛杉磯市警察 局（LAPD）12月10日發布公告，急尋兩名交通肇事案的目擊證人，以便協助警方找到肇事者。該肇事案發生在西湖區（Westlake eighborhood），警方稱26歲的嫌犯朱利科斯（Waldamar Jo-Jlux）涉嫌在11月23日早晨6點，肇事導致76歲的亞裔 老人Jeun Chu Ham重傷，並在之後死亡。

影音來源：洛市警局╱記者陳開後製

事發當日，嫌疑人駕駛一輛茶色豐田 卡羅拉（Toyota Corolla）向米拉瑪街（Miramar）轉向時撞到受害者，並將其拖行15呎。嫌疑人隨後在沒有對受害人救助的情況下駕車逃離。

警方相信嫌疑人依然在駕駛或者居住在肇事車輛中。肇事車輛是一輛茶色或金色的2003-2008款豐田卡羅拉。肇事車輛駕駛員一側的輪轂蓋丟失。警方12月10日宣佈尋找兩名肇事現場的目擊證人。

警方表示，根據監控錄像，當時有兩名目擊證人。其中一名目擊者坐在肇事車輛的乘客座位上。另一名目擊者在一旁一輛2016-2020年款白色豐田Rav4上銷售食物。警方沒有公佈目擊者的相貌細節。

在該案的新聞發佈會上，死者女兒Susan Ham懇求社區幫助破案。目前警方目前懸賞5萬元徵求任何能夠提供相關信息的案件目擊者。