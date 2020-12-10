我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

配合中國反制 港府：取消美國外交人員免簽待遇

不像川普 紐時：拜登內閣都找熟人 像哥兒們俱樂部

南加亞裔老婦被撞死嫌犯逃逸 警方急尋目擊者

記者鄭敖天/洛杉磯報導
洛杉磯市警方目前正在尋找一起肇事逃逸命案的目擊者。（Unsplash）
洛杉磯市警方目前正在尋找一起肇事逃逸命案的目擊者。（Unsplash）

洛杉磯市警察局（LAPD）12月10日發布公告，急尋兩名交通肇事案的目擊證人，以便協助警方找到肇事者。該肇事案發生在西湖區（Westlake eighborhood），警方稱26歲的嫌犯朱利科斯（Waldamar Jo-Jlux）涉嫌在11月23日早晨6點，肇事導致76歲的亞裔老人Jeun Chu Ham重傷，並在之後死亡。

影音來源：洛市警局╱記者陳開後製

事發當日，嫌疑人駕駛一輛茶色豐田卡羅拉（Toyota Corolla）向米拉瑪街（Miramar）轉向時撞到受害者，並將其拖行15呎。嫌疑人隨後在沒有對受害人救助的情況下駕車逃離。

警方相信嫌疑人依然在駕駛或者居住在肇事車輛中。肇事車輛是一輛茶色或金色的2003-2008款豐田卡羅拉。肇事車輛駕駛員一側的輪轂蓋丟失。警方12月10日宣佈尋找兩名肇事現場的目擊證人。

警方表示，根據監控錄像，當時有兩名目擊證人。其中一名目擊者坐在肇事車輛的乘客座位上。另一名目擊者在一旁一輛2016-2020年款白色豐田Rav4上銷售食物。警方沒有公佈目擊者的相貌細節。

在該案的新聞發佈會上，死者女兒Susan Ham懇求社區幫助破案。目前警方目前懸賞5萬元徵求任何能夠提供相關信息的案件目擊者。

豐田 警察 亞裔

上一則

世界晚報/12/10世界晚報：政府專家組批准輝瑞病毒疫苗

下一則

影╱又是疫情 南加一家頗具規模的飲茶店永久歇業

延伸閱讀

僧多粥少！拜登內閣多元化難平衡

僧多粥少！拜登內閣多元化難平衡
新聞辭典／區域居家避疫

新聞辭典／區域居家避疫
南卡核電擴建計畫夭折 用戶集體訴訟獲退款

南卡核電擴建計畫夭折 用戶集體訴訟獲退款
NFL／馬歇爾大學奪勝 告慰空難50周年

NFL／馬歇爾大學奪勝 告慰空難50周年
前巴西駐美大使：白登當選令巴西陷入孤立

前巴西駐美大使：白登當選令巴西陷入孤立
賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

熱門新聞

美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）

南加區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客：日子沒法過了

2020-12-06 02:17
位於蘭卡斯特Century路45000街區的一處民宅日前發生命案。（谷歌地圖）

南加教練殺害兩子女並將其斬首 還要其他兩子觀看

2020-12-09 18:42
美髮店已經關門，僅留下店家聯絡電話。（記者王全秀子／攝影）

南加居家避疫令第一天 山谷大道髮廊、美甲店淒慘冷清

2020-12-07 20:58
流行病專家黃重德醫師提醒：居家避疫千萬不要忽視家人之間的相互傳染。（黃醫師提供）

流行病專家：四成確診者在家被傳染

2020-12-08 02:34
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06
加州部分居民12月8日中午收到居家避疫令警告。（記者截圖）

為何加州居民今午收到短訊疫情警告？ 州政府新招

2020-12-08 18:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
王菲擁新歡結婚？ 謝霆鋒巧回:有事嗎

王菲擁新歡結婚？ 謝霆鋒巧回:有事嗎
1張圖看疫情：美死亡破29萬 確診1548萬

1張圖看疫情：美死亡破29萬 確診1548萬