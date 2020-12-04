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橙縣邦德山火已控制10%

記者王全秀子／橙縣報導
橙縣消防局現已控制邦德山火10%，繼續推進直至全部撲滅。（橙縣消防局推特）
橙縣消防局現已控制邦德山火10%，繼續推進直至全部撲滅。（橙縣消防局推特）

橙縣燃燒數日的邦德山火（Bond Fire）已有10%得到控制，截至4日早9時受災面積從7200英畝降至6400英畝；爾灣、森林湖等住宅區的自願撤離令均已解除，因火災關閉的公路大多數已重新開放；兩名受傷的消防員均已傷癒出院。目前，消防員繼續在Modjeska、Silverado和Williams Canyon地區滅火，並在地面構築起更多的防火線。

橙縣消防局發言人Paul Holaday在4日早表示，地面消防員和消防直升機經過一夜救火取得良好進展，透過使用科技手段滅火效果好。除了Santiago Canyon路段外，森林湖（Lake Forest）、Alton Parkway以北，241號公路東行方向區域的撤離令已解除，但是山谷地區（Canyon areas）仍有強制撤離令。

橙縣縣府4日公佈，鑑於森林湖市（Lake Forest）的撤離令均已解除，日前在El Toro高中設立的臨時撤離點業已關閉。但在橙市El Modena高中的臨時避難所仍開放，繼續為有需要的民眾提供資訊和服務，地點：3920 E Spring Street, Orange。

另外縣府也呼籲民眾，若因醫療、流動性或其他原因在疏散時需要幫助，請致電橙縣警局調度部門聯絡：714-647-7000。如果民眾正在自願疏散及遇到醫療或交通問題，請留出足夠時間撤離。同時也建議民眾透過推特等社交媒體了解火災趨勢，有關疏散令的最新變更可上網瀏覽：https://bit.ly/2Vy231m。

山谷地區目前仍有撤離令。（橙縣警局截圖）
山谷地區目前仍有撤離令。（橙縣警局截圖）

橙縣 山火 爾灣

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