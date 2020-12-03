「邦德山火」蔓延 爾灣市發布自願撤離令

爾灣市府針對花果山社區發布自願撤離令。（爾灣市府網站截圖）

絲薇拉都峽谷地區2日晚一處民宅起火並快速蔓延至附近植被，截至3日早11時左右，受災面積達4000英畝，超過500名消防員正在從空中和地面奮力撲滅這場代號「邦德山火 」（Bond Fire）。該場山火與月前絲薇拉都山火在同一位置，由於風向變化，爾灣 市在3日早11時左右向花果山（Orchard Hills）社區發出自願疏散警告，緊急行動中心（EOC）已啟動。

目前爾灣市府在Cypress社區中心建立護理和接待中心，協助自願撤離的民眾，地址：255 Visions，Irvine。市府呼籲，民眾仍需遵守新冠疫情 衛生指令。

爾灣警局敦促疏散區域的人員及其動物轉移到更安全的處所，出入需要協助的人們以及大型寵物應盡快撤離。目前仍是自願撤離，民眾可自行決定是否撤離。但如果民眾感受到火災威脅應立即撤離，而不要等待正式通知。

目前133號公路北行至241號公路北行路段已經關閉，車流將被引流至241號公路南行。關注邦德大火發展趨勢，可訪問爾灣市府官網：cityofirvine.org，並在社交媒體上保持關注。