坐飛機謹守這些小妙招 減少感染機率

南加州大學（USC）Keck醫學院18日舉辦線上講座。（左上：醫師Ali Gholamrezanezhad，右上：新冠病毒專家Paula Cannon，右下：主持人Leigh Hopper，左下：新冠肺炎檢測專家Susan Butler-Wu）

有專家稱，坐飛機是最容易染疫的情況之一。但即使在疫情 中，很多人難免要乘坐飛機。如何才能盡可能安全地在疫情中坐飛機呢？若學會這些小妙招，將會幫助你大大減少在飛機上的染疫風險。

南加州大學（USC）Keck醫學院18日舉辦線上講座，匯集三位醫療、生物界專家，講解新冠疫情的種種知識。其中微生物學家、新冠病毒專家加農（Paula Cannon）回答了如何在疫情中長途坐飛機的小技巧。她說，其實飛機不像民眾想像的那樣危險。首先飛機上乘客戴口罩是強制的，另外飛機上的空氣循環系統很好，對空氣過濾的頻率相當高，比一般室內空氣要乾淨很多。

「我不止一次想過這個問題，如果我要在疫情中坐十小時飛機，我會怎麼做？」加農說，首先她會戴防護效力高的口罩，還會戴面罩或者護目鏡。因有例子顯示，戴眼鏡的人比較不容易染疫，因為病毒可能會從眼睛進入人體。再者，她會打開上端的空氣流動設備，讓空氣循環更強。

加農說，在飛機上盡量避免不要吃東西或者喝東西。如果一定要吃，最好和鄰桌吃的時間隔開，不要同時吃喝。如果要喝東西，可以用吸管。另外，在去衛生間時，不要摘下口罩，因為衛生間很小，空氣流通也不好。

加農說，機場 染疫的概率很可能比在飛機上大得多。很多人在機場隨意吃喝，不注意社交距離，口罩也不好好帶，這就使機場的危險性大增。

放射學家，也是醫院醫師阿里（Ali Gholamrezanezhad），講述新冠病毒對人體肺部的攻擊性。阿里說，新冠病毒主要會攻擊肺部，但也會傷害身體其他器官。比如不少病人最先察覺自己感染新冠肺炎，是因為肚子痛，來醫院檢查才知染疫。還有病人自始至終都只有肚子痛這一個症狀。

新冠病毒還可能攻擊人的腎。另外新冠肺炎病人還有一個特殊症狀，就是喪失味覺和嗅覺。這主要是鼻腔、口腔在抗擊新冠病毒時發生腫脹現象，並非真得被新冠病毒奪取嗅覺和味覺。

另外，民眾關心寵物是否會攜帶新冠病毒。對此，加農表示這方面的研究還在繼續，但不排除這一可能。建議民眾日常中也幫助寵物做防疫工作。例如外出遛狗，避免狗與其他狗接觸，保持社交距離。如果家中有確診患者，避免寵物與他們同住等。

參與討論的還有新冠肺炎檢測 方面專家Susan Butler-Wu，她提醒民眾如果在隔離期，最好在隔離結束的最後一天去做檢測，而不是在隔離剛開始做檢測。因為病毒需要幾天時間來複製，也就是在感染後的五至七天才會在體內有一定數量，這樣才可以檢測出是否呈陽性。因此，在與確診病人密切接觸後立刻檢測，結果很可能不準。