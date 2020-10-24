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提前投票點開放 防疫一絲不苟

記者陳開／洛杉磯報導
投票點附近密集張貼防疫告示。（記者陳開／攝影）
投票點附近密集張貼防疫告示。（記者陳開／攝影）

洛杉磯縣首批118個投票點24日開放，供選民提早親自投票(early in-person voting)，許多投票點的平均等待時間近15分鐘。投票點防疫工作一絲不苟，有工作人員認為，提前投票遇冷或與新冠有關。

洛縣提前投票在5日已經開始，但24日之前只有位於諾瓦克（Norwalk）的洛縣選務處總部大樓可以提前投票。如今增開118個投票點使提前投票更為便利。這118個投票點從即日起至11月3日，每天上午10時至下午7時開放，週末不休。

洛縣選務處官網實時訊息顯示，24日開放的118個投票點中，大多數平均等待時間在15分鐘以下。位於華人聚居城市蒙特利公園市的東洛杉磯學院（ELAC）投票點，下午3時顯得冷清，出現工作人員比選民還多的狀況。

該投票點的防疫工作做得一絲不苟，不僅有包括中文等在內的多語言防疫告示，工作人員亦全副武裝，佩戴面罩、口罩及手套等。工作台上亦安裝塑料擋板，還準備大量消毒用品，包括洗手液、消毒噴劑及消毒濕巾等。該投票點的負責人表示，他們未經授權，無法具名接受採訪。不過有工作人員指出，新冠讓許多人選擇用郵寄的方式投票，以及華人普遍較注意防疫，或是該投票點選民不多的原因之一。

有參與投票的華裔民眾表示，相比郵寄選票，他更喜歡當場操作機器的投票方式，因為後者更可靠。該選民還指出，在疫情還未消退的情況下參與現場投票，無疑是一種全新的、可能以後不會再有的經歷。

除東洛杉磯學院投票點外，華人聚居城市附近的巴沙迪那社區學院（Pasadena City College）、亞凱迪亞市的洛縣植物園（LA County Arboretum Botanic Garden）及羅斯密市的社區中心（Rosemead community center）等投票點，24日午後的平均等待時間亦在15分鐘及以下。

首批118個投票點開放過後，10月30日洛杉磯縣還將有第二批共650個投票點投入營運。更多投票點相關訊息，請登錄https://locator.lavote.net/locations/vc?id=4193&culture=en查詢。

工作人員的防疫工作做的一絲不苟。（記者陳開／攝影）
工作人員的防疫工作做的一絲不苟。（記者陳開／攝影）
工作人員在門口排隊處引導選民，不過24日午後並沒有選民排隊。（記者陳開／攝影）
工作人員在門口排隊處引導選民，不過24日午後並沒有選民排隊。（記者陳開／攝影）
工作人員桌面擺放諸多防疫用品。（記者陳開／攝影）
工作人員桌面擺放諸多防疫用品。（記者陳開／攝影）
投票點附近張貼防疫告示（記者陳開／攝影）
投票點附近張貼防疫告示（記者陳開／攝影）

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