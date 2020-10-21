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家庭博覽會數百人參與 洛縣衛生局罰款

洛杉磯訊
核桃市使命教會（Mission Church）17日舉辦家庭博覽會，雖嚴格限制每次進場人數，但洛縣公衛局21日以該項活動遭到民眾投訴，對教會和活動組織者分別開出罰單。（本報檔案照）
核桃市使命教會（Mission Church）17日舉辦家庭博覽會，雖嚴格限制每次進場人數，但洛縣公衛局21日以該項活動遭到民眾投訴，對教會和活動組織者分別開出罰單。（本報檔案照）

核桃市一家教會不顧疫情17日舉行大型家庭博覽會，吸引逾500名民眾參加，引起洛杉磯縣公共衛生局關注。洛縣公衛局21日告訴城市新聞社（CNS），該局已對教會和活動組織者分別開出罰單，唯未說明罰單的金額是多少。

洛縣公衛局官員21日指出，20日周二公衛局收到民眾對該項活動的抱怨，因此開出罰單。公衛局官員稱，他們試圖在大型家庭博覽會舉行前，聯絡教會和活動組織者，要求他們不要舉行相關活動，因為違反公衛局規定，卻未獲得回應。

核桃市使命教會（Mission Church）17日周六上午11時至下午3時舉辦博覽會，活動豐富，包括小型動物園、木偶戲、食物攤位和其他娛樂活動。教會表示，活動嚴格遵守社交距離和戴口罩原則，入口處有保安測量體溫，提供民眾衛生防護信息，還有洛縣警局維持現場秩序，比好市多（Costco）入門更嚴格。

當天活動歷時四小時，估計500至600人參加，但每次同在現場的人不超過200人，每個攤位上用粉筆畫出六呎距離標誌，提醒民衆保持社交距離。

主辦活動的教會牧師表示，當天活動主要是服務社區，傳播家庭教育價值。同時活動嚴格遵守防疫規定，卻受到衛生局關注。但周末同期洛杉磯地區大規模政治活動，成千上萬人到洛杉磯街頭遊行示威，為什麽沒有人關注其「病毒傳播」？

 

洛縣 洛杉磯 社交距離

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