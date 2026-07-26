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鎖定女性犯案…紐約市搶匪強扯行人珠寶 今夏犯案逾50起

記者鄭怡嫣劉梓祁 / 紐約即時報導
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兩匪騎電單車全市連環搶劫15起，下東城64歲婦人在遛狗時遭扯走兩條項鏈。(NYP...
兩匪騎電單車全市連環搶劫15起，下東城64歲婦人在遛狗時遭扯走兩條項鏈。(NYPD提供)

近日紐約市出現有搶匪鎖定街上女子頸上的項鍊，強搶後逃逸。根據紐約市警，目前包括曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、布朗士和皇后區都出現類似搶案，在今年夏天累積已超過50起，目前警方尚未確定這些搶案是否為同一團夥所為，提醒民眾走在街上應避免佩戴貴重珠寶並提高警覺，以免成為搶匪目標。

根據警方，出現在曼哈頓及布朗士的連環搶劫模式，兩名嫌犯涉嫌騎單車、電動單車或機車接近受害者後，強行搶走頸上珠寶及隨身財物；自5月28日至7月16日已發生至少15宗案件，其中包括一宗發生在曼哈頓下東城第7分局轄區的案件，一名64歲女子在東百老匯附近遛狗期間，遭人從頸上扯走兩條項鍊。

該案發生於7月10日下午約3時58分。當時一名64歲女子正在櫻桃街300號(300 Cherry Street)後方遛狗，一名陌生人突然上前，從她頸上扯走兩條項鍊，隨後騎電動單車逃離現場。

警方稱，兩名身分不明的嫌犯通常騎單車或機車作案，強行奪走受害者的珠寶及其它個人物品。其中至少五人因頸部遭拉扯而受到輕傷。

近日出現在布碌崙與皇后區的機車搶匪，該團夥則在不到一個月內犯下至少29起搶案，受害者年齡從14歲少年到80歲長者。警方已逮捕其中一名17歲嫌犯，另一名共犯仍在潛逃。

警方表示，這對搶匪自6月15日至7月10日間流竄作案，手法高度一致。兩人頭戴黑色蒙面頭套，共騎一輛機動車尾隨路人，趁其不備強行扯斷頸上項鍊後迅速逃逸，全程僅數秒。警方指出，多數案件發生在上午近午至下午的時段。

另外最新公布的連環搶案中，搶匪則在不到一個月內，橫跨皇后區四個市警分局轄區，從背後強扯至少六名女子頸上的項鍊，其中三名受害者還在同一日下午遇襲，多人頸部受輕傷。

目前警方仍未證實這些案件是否有關連，但提醒民眾走在路上時，應留意周遭環境及陌生人，同時非必要時，應避免佩戴貴重珠寶出門，以免成為歹徒目標。知情者可致電市警止罪熱線(800)577-TIPS，也可透過止罪網站或社群平台X帳號@NYPDTips提供線索，消息來源均會保密。

兩匪騎電單車全市連環搶劫15起，下東城64歲婦人在遛狗時遭扯走兩條項鏈。(NYP...
兩匪騎電單車全市連環搶劫15起，下東城64歲婦人在遛狗時遭扯走兩條項鏈。(NYPD提供)

一名連環搶匪涉嫌在不到一個月內，橫跨皇后區四個市警分局轄區，從背後強扯至少六名女...
一名連環搶匪涉嫌在不到一個月內，橫跨皇后區四個市警分局轄區，從背後強扯至少六名女子頸上的項鍊。(市警局提供)

精華 FAQ

  • 警方指出，歹徒多鎖定街上女子頸上的項鍊，也會順手搶走隨身財物。案件分布在曼哈頓、布碌崙、布朗士與皇后區，作案方式多為接近後強扯即逃。

  • 依警方統計，相關搶案在今年夏天已超過50起。曼哈頓與布朗士的模式自5月28日至7月16日至少15起，布碌崙與皇后區不到1個月內則至少29起。

  • 警方提醒民眾走路時留意周遭與陌生人，非必要避免佩戴貴重珠寶，以免成為目標。若有線索，可致電(800)577-TIPS，或透過止罪網站及X帳號@NYPDTips通報。

紐約市 曼哈頓 皇后區

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