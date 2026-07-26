紐約大都會台灣日 蔡其昌、林琪兒攜手開球 盼促MLB赴台

中華職棒大聯盟會長蔡其昌(左)與美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒在紐約大都會球場開球。(記者許振輝/攝影)

美國職棒大聯盟(MLB )紐約大都會 「台灣日」活動26日在皇后區花旗球場登場，開球嘉賓由中華職棒大聯盟會長蔡其昌與美國國家航空暨太空總署(NASA )台裔太空人林琪兒(Kjell N. Lindgren)共同擔任。兩人分別代表棒球與太空探索，攜手站上大聯盟舞台，向全球展現台灣在體育、科技及國際交流上的能量。

影片來源：記者鄭怡嫣

「大都會台灣日」今年邁入第22屆，活動結合球賽觀賞、台灣文化推廣與僑社交流，成為旅美台灣僑胞一年一度的重要盛事。開賽前，花旗球場內外陸續湧入台灣球迷，不少人穿上藍橘配色、背面印有「台灣 No.1」字樣的限量紀念球衣，互相拍照留念。

下午1時20分左右，蔡其昌與林琪兒在全場注目下走上投手丘，分別將球投向本壘。兩位捕手由金融科技公司RiskVal Financial Solutions創辦人、活動贊助人胡國琳，以及紐澤西台灣商會名譽會長蔡慶輝擔任。開球儀式結束後，紐約大都會迎戰洛杉磯道奇的賽事則正式拉開序幕。

首次在大聯盟球場開球的蔡其昌表示，來到棒球場，人們往往能暫時忘記生活中不愉快的事情，更重要的是藉由這個舞台，「讓台灣被世界看見」。他說，台灣人熱愛棒球，美國也擁有深厚的棒球文化，台美除了因民主價值緊密相連，也能透過棒球讓彼此走得更近。

蔡其昌並表示，他將在翌日27日前往MLB總部，與大聯盟主席會面，討論台灣與美國職業棒球如何加強聯繫、交流與合作。他說，大聯盟在亞洲舉行的海外賽事過去主要落腳日本與韓國，台灣球迷多年來不斷「敲碗」，他將當面向MLB提出邀請，期盼未來有機會將大聯盟賽事帶進台灣。

出生於台北、母親來自台灣的林琪兒，則以太空人的視角談「家鄉」與連結。他回憶首次進入太空時搭乘俄羅斯聯盟號太空船，起初窗外視線被雲層遮蔽，待雲霧逐漸散開，第一個映入眼簾的影像，便是下方「最美麗的家鄉——地球」。林琪兒說，當自己在太空中完成畢生夢想時，心仍留在地球，無論身在世界何處，與台灣家鄉及故土的連結始終珍貴。

蔡其昌帶歐告娃娃與特製手套開球。(記者鄭怡嫣/攝影)

沈伯洋(中)、蔡其昌(右二)等一行人參加MLB紐約大都會「台灣日」活動。(記者鄭怡嫣/攝影)

中華職棒大聯盟會長蔡其昌(左)與美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒在紐約大都會球場開球。(記者許振輝/攝影)

美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒(中)等一行人參加MLB紐約大都會「台灣日」活動。(記者鄭怡嫣/攝影)

中華職棒大聯盟會長蔡其昌(場中左)與美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒(場中右)在紐約大都會球場開球。(記者許振輝/攝影)