我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大都會台灣日 蔡其昌、林琪兒開球 盼促MLB赴台

柏林恐襲嫌犯逃亡近24小時遭警擊斃 曾有IS涉恐前科

紐約大都會台灣日 蔡其昌、林琪兒攜手開球 盼促MLB赴台

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華職棒大聯盟會長蔡其昌(左)與美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒在紐約大都...
中華職棒大聯盟會長蔡其昌(左)與美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒在紐約大都會球場開球。(記者許振輝/攝影)

美國職棒大聯盟(MLB)紐約大都會「台灣日」活動26日在皇后區花旗球場登場，開球嘉賓由中華職棒大聯盟會長蔡其昌與美國國家航空暨太空總署(NASA)台裔太空人林琪兒(Kjell N. Lindgren)共同擔任。兩人分別代表棒球與太空探索，攜手站上大聯盟舞台，向全球展現台灣在體育、科技及國際交流上的能量。

影片來源：記者鄭怡嫣

「大都會台灣日」今年邁入第22屆，活動結合球賽觀賞、台灣文化推廣與僑社交流，成為旅美台灣僑胞一年一度的重要盛事。開賽前，花旗球場內外陸續湧入台灣球迷，不少人穿上藍橘配色、背面印有「台灣 No.1」字樣的限量紀念球衣，互相拍照留念。

下午1時20分左右，蔡其昌與林琪兒在全場注目下走上投手丘，分別將球投向本壘。兩位捕手由金融科技公司RiskVal Financial Solutions創辦人、活動贊助人胡國琳，以及紐澤西台灣商會名譽會長蔡慶輝擔任。開球儀式結束後，紐約大都會迎戰洛杉磯道奇的賽事則正式拉開序幕。

首次在大聯盟球場開球的蔡其昌表示，來到棒球場，人們往往能暫時忘記生活中不愉快的事情，更重要的是藉由這個舞台，「讓台灣被世界看見」。他說，台灣人熱愛棒球，美國也擁有深厚的棒球文化，台美除了因民主價值緊密相連，也能透過棒球讓彼此走得更近。

蔡其昌並表示，他將在翌日27日前往MLB總部，與大聯盟主席會面，討論台灣與美國職業棒球如何加強聯繫、交流與合作。他說，大聯盟在亞洲舉行的海外賽事過去主要落腳日本與韓國，台灣球迷多年來不斷「敲碗」，他將當面向MLB提出邀請，期盼未來有機會將大聯盟賽事帶進台灣。

出生於台北、母親來自台灣的林琪兒，則以太空人的視角談「家鄉」與連結。他回憶首次進入太空時搭乘俄羅斯聯盟號太空船，起初窗外視線被雲層遮蔽，待雲霧逐漸散開，第一個映入眼簾的影像，便是下方「最美麗的家鄉——地球」。林琪兒說，當自己在太空中完成畢生夢想時，心仍留在地球，無論身在世界何處，與台灣家鄉及故土的連結始終珍貴。

蔡其昌帶歐告娃娃與特製手套開球。(記者鄭怡嫣/攝影)
蔡其昌帶歐告娃娃與特製手套開球。(記者鄭怡嫣/攝影)

沈伯洋(中)、蔡其昌(右二)等一行人參加MLB紐約大都會「台灣日」活動。(記者鄭...
沈伯洋(中)、蔡其昌(右二)等一行人參加MLB紐約大都會「台灣日」活動。(記者鄭怡嫣/攝影)

中華職棒大聯盟會長蔡其昌(左)與美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒在紐約大都...
中華職棒大聯盟會長蔡其昌(左)與美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒在紐約大都會球場開球。(記者許振輝/攝影)

美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒(中)等一行人參加MLB紐約大都會「台灣日...
美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒(中)等一行人參加MLB紐約大都會「台灣日」活動。(記者鄭怡嫣/攝影)

中華職棒大聯盟會長蔡其昌(場中左)與美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒(場中...
中華職棒大聯盟會長蔡其昌(場中左)與美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒(場中右)在紐約大都會球場開球。(記者許振輝/攝影)

精華 FAQ

  • 本次開球嘉賓由中職會長蔡其昌與NASA台裔太空人林琪兒共同擔任，兩人分別代表棒球與太空探索，在大聯盟球場一同亮相，成為活動焦點。

  • 蔡其昌表示，希望透過大聯盟舞台讓台灣被世界看見，也將在27日前往MLB總部與主席會面，爭取加強台美棒球交流，並盼未來能把MLB賽事帶到台灣。

  • 林琪兒回憶首次登上太空時，最深刻的感受是看見地球這個最美麗的家鄉；他強調雖然身在太空完成夢想，但心始終留在地球，也珍惜與台灣故鄉的連結。

MLB 大都會 NASA

上一則

紐約市警利用無人機 協助逮捕5名地鐵衝浪青少年

下一則

紐約破獲芬太尼案 起出44公斤毒品、50萬顆卡芬太尼偽藥
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約大都會台灣日 蔡其昌：帶歐告娃娃與特製手套開球

紐約大都會台灣日 蔡其昌：帶歐告娃娃與特製手套開球
MLB／從棒球到地球 林琪兒、蔡其昌為大都會台灣日暖身

MLB／從棒球到地球 林琪兒、蔡其昌為大都會台灣日暖身
蔡其昌訪美重申台美友誼 擔任MLB大都會台灣日開球嘉賓

蔡其昌訪美重申台美友誼 擔任MLB大都會台灣日開球嘉賓
MLB／李灝宇手感火燙「知道自己在做什麼」 球迷籲老虎每天排先發

MLB／李灝宇手感火燙「知道自己在做什麼」 球迷籲老虎每天排先發

熱門新聞

紐約皇后區法拉盛25日上午發生五級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

2026-07-25 22:01
紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，兩人各被控30項罪名。(擷自Google Maps)

火災曝非法分租 紐約石溪華人4房塞12人 租客多是大學生

2026-07-23 16:57
布碌崙一間老人中心負責人向當局投案，承認自己任職期間向聯邦詐取320萬元醫療補助服務費用。圖為搜查出的證據。(取自DOJ)

布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月

2026-07-21 16:09
NYU科朗數學、計算與數據科學學院官網首頁祝賀王虹獲得2026年菲爾茲獎。(截自科朗學院官網)

NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一

2026-07-23 14:24
成人日托行業回扣、白卡報銷及監管問題近日再受關注。圖為三年前，一些長者在皇后區法拉盛Happy Life成人日間護理中心外抗議；該中心被列為聯邦醫療詐欺案涉案機構之一。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛成人日間中心被指白卡欺詐 聯邦官員：疑涉華人犯罪集團

2026-07-20 19:54
紐約市長曼達尼。(美聯社)

紐約市長曼達尼 研擬逮捕以色列總理內唐亞胡

2026-07-19 10:59

超人氣

更多 >
在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質
紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡
華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去

華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去
川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因
王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說