紐約大都會台灣日 蔡其昌、林琪兒攜手開球 盼促MLB赴台
美國職棒大聯盟(MLB)紐約大都會「台灣日」活動26日在皇后區花旗球場登場，開球嘉賓由中華職棒大聯盟會長蔡其昌與美國國家航空暨太空總署(NASA)台裔太空人林琪兒(Kjell N. Lindgren)共同擔任。兩人分別代表棒球與太空探索，攜手站上大聯盟舞台，向全球展現台灣在體育、科技及國際交流上的能量。
影片來源：記者鄭怡嫣
「大都會台灣日」今年邁入第22屆，活動結合球賽觀賞、台灣文化推廣與僑社交流，成為旅美台灣僑胞一年一度的重要盛事。開賽前，花旗球場內外陸續湧入台灣球迷，不少人穿上藍橘配色、背面印有「台灣 No.1」字樣的限量紀念球衣，互相拍照留念。
下午1時20分左右，蔡其昌與林琪兒在全場注目下走上投手丘，分別將球投向本壘。兩位捕手由金融科技公司RiskVal Financial Solutions創辦人、活動贊助人胡國琳，以及紐澤西台灣商會名譽會長蔡慶輝擔任。開球儀式結束後，紐約大都會迎戰洛杉磯道奇的賽事則正式拉開序幕。
首次在大聯盟球場開球的蔡其昌表示，來到棒球場，人們往往能暫時忘記生活中不愉快的事情，更重要的是藉由這個舞台，「讓台灣被世界看見」。他說，台灣人熱愛棒球，美國也擁有深厚的棒球文化，台美除了因民主價值緊密相連，也能透過棒球讓彼此走得更近。
蔡其昌並表示，他將在翌日27日前往MLB總部，與大聯盟主席會面，討論台灣與美國職業棒球如何加強聯繫、交流與合作。他說，大聯盟在亞洲舉行的海外賽事過去主要落腳日本與韓國，台灣球迷多年來不斷「敲碗」，他將當面向MLB提出邀請，期盼未來有機會將大聯盟賽事帶進台灣。
出生於台北、母親來自台灣的林琪兒，則以太空人的視角談「家鄉」與連結。他回憶首次進入太空時搭乘俄羅斯聯盟號太空船，起初窗外視線被雲層遮蔽，待雲霧逐漸散開，第一個映入眼簾的影像，便是下方「最美麗的家鄉——地球」。林琪兒說，當自己在太空中完成畢生夢想時，心仍留在地球，無論身在世界何處，與台灣家鄉及故土的連結始終珍貴。
本次開球嘉賓由中職會長蔡其昌與NASA台裔太空人林琪兒共同擔任，兩人分別代表棒球與太空探索，在大聯盟球場一同亮相，成為活動焦點。 蔡其昌表示，希望透過大聯盟舞台讓台灣被世界看見，也將在27日前往MLB總部與主席會面，爭取加強台美棒球交流，並盼未來能把MLB賽事帶到台灣。 林琪兒回憶首次登上太空時，最深刻的感受是看見地球這個最美麗的家鄉；他強調雖然身在太空完成夢想，但心始終留在地球，也珍惜與台灣故鄉的連結。
精華 FAQ
本次開球嘉賓由中職會長蔡其昌與NASA台裔太空人林琪兒共同擔任，兩人分別代表棒球與太空探索，在大聯盟球場一同亮相，成為活動焦點。
蔡其昌表示，希望透過大聯盟舞台讓台灣被世界看見，也將在27日前往MLB總部與主席會面，爭取加強台美棒球交流，並盼未來能把MLB賽事帶到台灣。
林琪兒回憶首次登上太空時，最深刻的感受是看見地球這個最美麗的家鄉；他強調雖然身在太空完成夢想，但心始終留在地球，也珍惜與台灣故鄉的連結。
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