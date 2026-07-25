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MLB／從棒球到地球 林琪兒、蔡其昌為大都會台灣日暖身

記者戴慈慧／紐約即時報導
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中華職棒會長、民進黨立法院黨團總召蔡其昌在僑宴致詞，以「棒球與地球」串聯兩名大都...
中華職棒會長、民進黨立法院黨團總召蔡其昌在僑宴致詞，以「棒球與地球」串聯兩名大都會台灣日開球嘉賓。（記者戴慈慧／攝影）

第22屆紐約大都會台灣日登場前夕，紐約台灣商會25日晚間舉行僑宴，台裔美籍太空人林琪兒（Kjell Lindgren）與中華職棒會長、民進黨立法院黨團總召蔡其昌擔任主講嘉賓。駐紐約辦事處處長李志強大使、民進黨台北市長參選人沈伯洋及立委王定宇、吳思瑤、陳培瑜等人到場，前紐約市長亞當斯（Eric Adams）也在席間現身致意。

林琪兒現任美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心飛行操作處副處長，曾兩度前往國際太空站，累計在太空停留311天。他分享第一次執行長期太空任務時，從軌道看見日出的經驗。即使正在離開地球、實現畢生夢想，目光與思緒仍被腳下的家園吸引。

林琪兒以「總觀效應」（overview effect）形容太空人從外太空看見地球後，對人類、家園及彼此關係產生的深刻轉變。他說，今年稍早返台，讓他重新連結出生及度過童年的土地，也有機會促進台美在學術、政府及產業領域的交流。

蔡其昌則以「棒球與地球」串聯兩名開球嘉賓。他笑說，紐約台灣商會會長張育誠邀請中職會長開球，是因為自己每天專注於一顆棒球；林琪兒即使在太空執行任務，眼睛注視的也是一顆球，「那顆球叫地球」。

蔡其昌表示，棒球是台灣的國球，也具有團結社會的力量。無論球迷支持藍、綠或白，進入球場後都能暫時放下政治分歧，一起為台灣加油。台灣在世界棒球12強賽奪冠，也讓世界透過棒球看見台灣。

沈伯洋致詞時延續林琪兒所說的「總觀效應」。他表示，從太空往下看雖看不見國界，卻能看見每座城市的燈光；他期盼台北的燈光代表民主與熱情，並與世界主要城市建立連結，「照亮整個民主世界」。

林琪兒與蔡其昌將於26日在花旗球場（Citi Field）擔任大都會台灣日「雙主投」開球嘉賓。大都會隊當天將迎戰洛杉磯道奇隊，主辦方期望透過棒球凝聚僑界，也進一步提升台灣在美國的能見度。

前排左起為蔡其昌、紐約台灣商會會長張育誠、林琪兒、沈伯洋及總統府資政蘇春槐；後排...
前排左起為蔡其昌、紐約台灣商會會長張育誠、林琪兒、沈伯洋及總統府資政蘇春槐；後排左起為導演龍男．以撒克．凡亞思、總統府國策顧問樊豐忠、海外後援會財務長胡國琳及駐紐約辦事處處長李志強。（記者戴慈慧／攝影）

前紐約市長亞當斯（Eric Adams，中）到場致意，並與林琪兒、沈伯洋、蔡其昌...
前紐約市長亞當斯（Eric Adams，中）到場致意，並與林琪兒、沈伯洋、蔡其昌及訪美立委等人合影。（記者戴慈慧／攝影）

台裔美籍太空人林琪兒分享從太空回望地球的經驗，並以「總觀效應」說明人與家園之間的...
台裔美籍太空人林琪兒分享從太空回望地球的經驗，並以「總觀效應」說明人與家園之間的連結。（記者戴慈慧／攝影）

民進黨台北市長參選人沈伯洋在僑宴上與到場支持者握手交流。（記者戴慈慧／攝影）
民進黨台北市長參選人沈伯洋在僑宴上與到場支持者握手交流。（記者戴慈慧／攝影）

精華 FAQ

  • 僑宴主講嘉賓包括台裔美籍太空人林琪兒與中華職棒會長蔡其昌，現場還有李志強、沈伯洋、王定宇等人出席，前紐約市長亞當斯也到場致意。

  • 林琪兒分享兩度前往國際太空站、累計311天的經歷，並以「總觀效應」形容從太空看地球後的深刻感受，強調人與家園、彼此關係會被重新理解。

  • 蔡其昌表示棒球是台灣國球，也能團結社會；他認為台灣在世界棒球12強賽奪冠，讓世界透過棒球看見台灣，而台灣日活動則有助提升僑界凝聚與能見度。

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