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紐約羊頭灣家庭遊民所轉型收110名單身男性 民代提告

記者馬璿／紐約即時報導
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布碌崙(布魯克林)羊頭灣一處家庭遊民所將轉型為成年男性遊民所。圖為該處街景圖。(...
布碌崙(布魯克林)羊頭灣一處家庭遊民所將轉型為成年男性遊民所。圖為該處街景圖。(取自谷歌)

紐約布碌崙(布魯克林)羊頭灣一處家庭遊民所將轉型為成年男性遊民所，州眾議員葉格(Kalman Yeger)與市議員韋娜芙(Inna Vernikov)於日前向法院提告，要求阻止市府執行此一計畫。兩民代批評，市府將已經融入社區的家庭強制遷出，不僅不人道，收容未經背景調查的單身男性恐對周邊鄰里造成衝擊。

位於羊頭灣艾蒙斯大道(Emmons Avenue)3218號的「金星旅館」(Gold Star Inn)此前已作為家庭遊民所營運約一年。但近期市遊民服務局(DHS)決定將目前居住在那裡的55戶家庭遷走，預計最早將從20日起開始安置單身成年男性。

市社會服務局(DSS)指出，此次轉型是為配合市府政策，逐步讓移民家庭遷出商業旅館，轉入具備獨立廚房等設施的收容處所，原遊民所內的家庭將被安置至其他地點。市法律部門已於同日提交信函反對訴訟，並要求法院在暫停遊民所運作前，先行召開聽證。

兩位提告民代指控，市府未依法通知並徵詢社區利益相關者意見。但根據列入訴訟文件的電子郵件紀錄，一名社會服務局代表反駁此說法，強調並無法律禁止該局轉型此收容設施。社會服務局尚未回應就此事的置評請求。

法院文件顯示，該址最初於2022年因應尋求庇護者大量湧入，經時任市長亞當斯(Eric Adams)發布緊急聲明後啟用為收容所。市府因此將金星旅館視為既有收容設施而非新設收容所，得以規避新設收容所所需的更嚴格利益相關者審查程序。市府雖曾就轉型一事通知韋娜芙，但並未開放公眾參與。

葉格在聲明中表示，他有信心此案將能成功阻止收容所轉型計畫。他亦抨擊曼達尼(Zohran Mamdani)市府的決策，「市府悄悄將原本住在此處的家庭遷走，打亂了他們在社區努力建立的生活，只為替新收容所騰出空間。市府這項不合法且冷酷破壞性的決定，必須被撤銷。」

這家庇護所由非營利機構「BHRAGS」經營，但今年此機構前執行主任薩梅迪(Roberto Samedy)和前董事會主席蒂雷盧斯(Jean Ronald Tirelus)因涉嫌電信欺詐、挪用公款和接受非法付款等罪名被起訴。

精華 FAQ

  • 訴訟目的是阻止布碌崙羊頭灣艾蒙斯大道3218號金星旅館的家庭遊民所轉型，市府原擬遷走現有家庭，改收容110名單身成年男性。

  • 兩位民代認為，市府把已融入社區的家庭強制搬離不人道，且未對單身男性進行背景調查，恐對周邊鄰里安全與生活造成衝擊。

  • 市社會服務局表示，這是配合政策逐步讓移民家庭離開商業旅館，轉往具獨立廚房等設施的收容處所，並稱法律上並無禁止轉型。

遊民 布魯克林

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