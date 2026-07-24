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聯邦促授權賓州車站改名 川普冠名可能再升高

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)23日致函國會參議院委員會主席，要求國會...
聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)23日致函國會參議院委員會主席，要求國會指示美鐵(Amtrak)為紐約賓州車站(Penn Station)改名。達菲並未在信中明言要求以川普命名，但白宮官員此前已提出相關構想。(Amtrak提供)

全美最繁忙鐵路樞紐冠上總統川普(Donald Trump)名字的討論日前再度升溫。聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)23日致函國會參議院委員會主席，要求國會指示美鐵(Amtrak)為紐約賓州車站(Penn Station)改名。達菲並未在信中明言要求以川普命名，但白宮官員此前已提出相關構想。

賓州車站由聯邦營運的美鐵擁有。川普政府去年將重建工程主導權從大都會運輸署(MTA)手中收回，改由美鐵負責；美鐵上月公布工程的主開發商與設計方案。部分設計渲染圖顯示，車站牆面刻有帶川普姓名的總統徽章，外界因而質疑改名已是聯邦政府的既定方向。

達菲在信中同時要求國會為重建工程撥出10億元，作為啟動主要改造工序的聯邦—州際城際客運鐵路夥伴補助計畫資金。聯邦官員先前估計，整項重建耗資約80億元；達菲還要求參議員支持一項由共和黨人提出、附加於聯邦國防撥款案的修正案，允許將賓州車站周邊不動產稅收用於工程融資。

賓州車站長年因空間狹窄、設施老舊而受批評，且與新哈德遜河隧道及區域鐵路運能息息相關。信中亦要求把聯邦鐵路貸款計畫的融資上限由350億元提高至500億元。參與工程的官員表示，將優先爭取華府補助與貸款，之後才向新澤西州、以及可能的紐約州尋求地方資金；工程最終的付款分擔與完整資金來源至今尚未公開。

代表賓州車站所在選區的聯邦眾議員納德勒(Jerry Nadler)批評，達菲的信證實川普政府正對賓州車站進行「敵意接管」，並企圖滿足川普把車站以自己命名的願望。「這將是全國最昂貴的工程之一，但政府仍未交代資金從何而來，紐約納稅人與公共交通乘客，不應為一項以川普個人冠名為目的的工程埋單。」

這並非川普近期首次涉及公共設施冠名爭議。今年7月，佛州棕櫚灘國際機場(Palm Beach International Airport)正式更名為「川普總統國際機場」(President Donald J. Trump International Airport)。據悉，機場更名預計涉及成本約550萬元。

川普從事房地產開發時，常將公司購置的大樓改冠自己名字；重返白宮後，他亦曾試圖將華府甘迺迪中心冠名為川普，但聯邦法官今年初裁定他無此權限。

精華 FAQ

  • 達菲致函參議院委員會主席，要求國會指示美鐵為紐約賓州車站改名；他雖未直接寫明要以川普命名，但白宮官員先前已提過相關構想，讓外界認為冠名意圖明顯。

  • 達菲要求國會撥出10億元作為啟動重建的補助資金，並希望把鐵路貸款計畫上限由350億元提高到500億元；另也推動把周邊不動產稅收納入融資來源。

  • 代表該選區的眾議員納德勒批評這是川普政府的「敵意接管」，認為政府未交代完整財源，卻想把工程包裝成川普個人冠名；此事也延續他先前對公共設施改名的爭議。

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