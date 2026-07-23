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紐約皇后區路怒 亞裔持菜刀砍人 47歲華男駕駛身中多刀

記者顏嘉瑩／紐約即時報導
皇后區大學點126街與26大道23日清晨發生路怒砍人案，警方目前仍在追緝涉案嫌犯...
皇后區大學點126街與26大道23日清晨發生路怒砍人案，警方目前仍在追緝涉案嫌犯。圖為案發地點Google街景。(Google Maps)

皇后區大學點(College Point)23日清晨發生一起駭人路怒事件。一名47歲華男與另一輛車發生輕微擦撞後，雙方疑似爆發口角，其中一名駕駛竟持菜刀攻擊對方，造成被害人頭部、胸口及手臂受傷。嫌犯犯案後駕車逃離現場，截至23日晚間仍未落網，警方正追緝其下落。

警方表示，案發於清晨約5時30分，地點位於126街與26大道附近。初步調查顯示，兩輛車發生碰撞後，雙方先下車理論，不料衝突迅速升高。其中一名駕駛從車內取出一把帶鋸齒的大型菜刀，朝47歲男子揮砍，導致其後腦、左手臂及胸口多處受傷。

救護人員到場後，將傷者送往紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens)治療。警方表示，傷者傷勢雖然嚴重，但沒有生命危險，預計可望康復。

涉案男子當時駕駛一輛豐田Toyota轎車，行兇後立即開車逃離現場。警方表示，嫌犯為一名亞裔男子，年約30歲，案發時身穿白色上衣及藍色牛仔褲，留短黑髮。警方尚未公布其身分及涉案車輛的詳細資訊，也未說明雙方是否互相認識，初步研判案件起因與擦撞後引發的路怒衝突有關。

警方目前已調閱案發地點及周邊監視器畫面，並在附近街區展開搜索，希望盡快確認嫌犯身分及逃逸路線。案發地點位於大學點住宅區與工業區交界，清晨車流逐漸增加。附近居民表示，該路口平時車流量不小，但很少發生如此暴力的案件，不少人得知消息後都感到震驚。

警方呼籲，知情民眾若掌握相關線索，可透過止罪熱線(Crime Stoppers)800-577-TIPS(8477)與警方聯繫，也可透過網站crimestoppers.nypdonline.org或社群平台X帳號@NYPDTips提供資訊，所有線索均可匿名。

精華 FAQ

  • 案發於23日清晨約5時30分，兩車在126街與26大道附近輕微擦撞後，雙方下車理論，衝突迅速升高，最終演變成持刀攻擊事件。

  • 47歲男子的後腦、左手臂與胸口都被砍傷，雖然傷勢嚴重但沒有生命危險。救護人員已將他送往紐約長老會皇后醫院接受治療。

  • 警方稱嫌犯為亞裔男子，約30歲，案發時穿白色上衣、藍色牛仔褲、留短黑髮，駕駛Toyota轎車逃離，至23日晚間仍未落網。

皇后區 亞裔

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