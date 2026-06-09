別等截止日…USPS郵戳規定變了 郵寄選票須提早寄出

紐約州2026年度初選定於6月23日。州選舉委員會提示選民：由於USPS的郵戳操作方式改變，選民為確保自己的郵寄選票有效，最好盡早將其寄出。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約州選委會警告，USPS新郵戳規則恐影響郵寄投票時效。

紐約州選委會警告，USPS新郵戳規則恐影響郵寄投票時效。 重點二： 新流程改記處理日期，可能使投票日當天寄件被判晚到。

新流程改記處理日期，可能使投票日當天寄件被判晚到。 重點三：選委會呼籲選民提早寄出缺席選票，或改採親自投票。

紐約州 選舉委員會9日發布公告稱，由於美國郵政 (USPS)近期調整了郵戳操作程序，或將對郵寄投票 造成影響，因此呼籲選擇郵寄選票的選民盡早將其寄出，不要等到截止日。

選舉委員會介紹，聯邦郵政部門的最新操作流程要求郵戳顯示信件得到處理的日期、而非如此前一樣顯示信件被投入信箱的日期，因此，郵戳日期很可能會比投遞日期延後。而根據紐約州選舉法，只要缺席選票上的郵戳日期顯示為投票日當天或之前，均可視作有效選票，因此一些選民此前通常會拖延到投票日當天才去寄選票。在郵政新規生效後，投票日當天寄出的選票便有可能因郵戳日期的推遲而作廢。委員會聯合執行主任史塔維斯基(Kristen Zebrowski Stavisky)表示，選民若想確保自己的選票作數，最好的辦法就是提前將其寄出，或親自前往投票站投票。

2026年紐約州級選舉與國會中期選舉同時舉行，黨內初選日為6月23日。缺席選票上顯示的郵戳日期必須在6月23日以前，且在6月30日前送達選舉委員會，方可視作有效票。這意味著，郵寄投票者最好在6月22日前就把票寄出。