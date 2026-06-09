紐約州簽新法 世界盃期間酒吧可營業至凌晨4時

紐約州長簽署法案，允許相關業者在世界盃期間臨時延長售酒時限至次日凌晨4時。圖為足球迷在酒吧觀賽。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約州長霍楚簽署臨時法案，允許酒吧在世界盃期間延長營業。

紐約州長霍楚簽署臨時法案，允許酒吧在世界盃期間延長營業。 重點二： 6月11日至7月20日，持室內酒牌者可賣酒至次日凌晨四時。

6月11日至7月20日，持室內酒牌者可賣酒至次日凌晨四時。 重點三：州法優先於地方規定，但牌照若載更嚴格條件仍須遵守。

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)9日簽署法案，特許州內酒吧業者在世界盃 期間延長營業時間，以滿足球迷的觀賽需求，並擴大賽事經濟的受益範圍。

法案有效期為6月11日至7月20日，在此期間，持有室內酒牌的紐約州業者可將出售酒精飲品的時間延長至次日凌晨4時。該州法效力高於州內地方法律，意味著即使某些地方縣市對酒類營業時間規定更為嚴格，在世界盃期間亦須以州法規定的經營時間為準；但如果州酒類管理局在發放牌照時，依照地方規定將更嚴格的營業時間列入了准入條件，則業者仍須以牌照所規定的條件執行。本法案為臨時性立法，7月21日起即告廢止。

為配合世界盃，紐約州酒類管理局此前還推出了「世界盃一日許可證」(World Cup One-Day Permit)，以簡化活動主辦方在賽事期間組織球迷活動、觀賽派對等大規模戶外公共活動及酒精出售的審批程序。霍楚表示，州府希望每個紐約人都能參與並共享這項為時超過一個月的盛事，而球迷在歡樂的同時，相關中小企業也獲得了收益，可謂兩全其美。