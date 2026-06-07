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紐約市推校園改革 中小學生有望參與決策並獲300元津貼

記者曹馨元╱紐約即時報導
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紐約市府計畫擴大學校領導團隊編制，讓中小學生也能加入這個校園決策核心，且可獲得3...
紐約市府計畫擴大學校領導團隊編制，讓中小學生也能加入這個校園決策核心，且可獲得300元的服務津貼。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約市擬擴大學校領導團隊，讓小學生與初中生參與決策。
  • 重點二：學生代表完成三十小時團隊工作，可領取三百元服務津貼。
  • 重點三：新規將要求初中至少兩名學生代表，並於六月十七日表決。

紐約市的小學與初中學生或將在校園政策制定上擁有更多發言權。根據市教育局(DOE)最新提案，市府計畫擴大「學校領導團隊」(School Leadership Teams, 簡稱SLT)的編制，讓年齡更小的學生也能加入這個校園決策核心，且參與的學生同樣可獲得300元的服務津貼。

學校領導團隊由教職員與家長共同組成，旨在透過協同合作來制定與評估學校政策。其核心職責是確保學校的年度發展目標與預算編列相符，並為新學年制定「綜合教育計畫」發展藍圖。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)曾承諾在教育政策中更多納入民意，並強調將充分善用現有的家長參與機制，而SLT正是其中不可或缺的基礎架構。

現行法規已要求全市高中的SLT必須包含至少兩名學生代表。而教育局本次提出的修訂案，則有意將此規定進一步延伸，要求所有初中的SLT至少編入兩名學生代表，同時也強烈鼓勵小學將學生納入架構中。

根據現行福利規定，所有SLT成員只要完成包含培訓在內共計30小時的團隊工作，即可獲得300元的酬勞；在暑假期間，成員若參與相關工作，還可以按每小時10元的標準領取補助，上限為10小時。

然而，這項提案是否能順利吸引學生踴躍報名，仍是一大考驗。根據教育局官員披露的數據，目前全市約有近四分之一高中的SLT完全沒有編入任何學生代表。同時，一個合格的SLT必須擁有至少10名成員，而目前全市大約有10%學校的SLT人數並未到達該門檻。

SLT機制早在2004年就已編入州法，且自2010年以來就未曾進行過任何修訂。本次的新規除了針對學生代表進行擴編外，也進一步明晰成員選舉程序及相關規範。該案預計將於6月17日由市教育政策小組(Panel for Educational Policy)進行表決。

精華 FAQ

  • 這次改革重點在擴大學校領導團隊的學生參與範圍，讓更年幼的學生也能加入校園決策核心，並強化學校政策、預算與年度教育計畫的協調。

  • 只要完成包含培訓在內共三十小時的團隊工作，所有SLT成員都可領取三百元酬勞；暑假期間若參與工作，還可按每小時十元領取補助，上限十小時。

  • 現行規定已要求高中SLT至少有兩名學生代表；新案將把同樣要求延伸到所有初中，並強烈鼓勵小學納入學生代表，以擴大基層校園參與。

教育局 紐約市 曼達尼

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