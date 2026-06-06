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紐約教授集會讚揚伊朗革衛隊 喊「推翻美國帝國」惹議

記者馬璿／紐約即時報導
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文章重點整理：

  • 重點一：紐約教授穆林在DSA集會上公開讚揚伊朗革命衛隊。
  • 重點二：她稱伊朗應不擇手段推翻美國帝國主義，引發強烈爭議。
  • 重點三：她曾因校園抗議被解僱後復職，校方與本人皆未回應。

一名曾因帶領反以色列示威遭逮捕的紐約市立大學教授，日前在美國民主社會主義者(DSA)紐約分會集會上公開為伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)辯護，並呼籲「不擇手段」推翻美國帝國主義，引發爭議。

現任教於新學院(The New School)、專攻反殖民主義的教授穆林(Corinna Mullin)，日前在一場長達一個半小時、題為「伊斯蘭革命教學研討會」的活動中稱，伊朗「本土軍事工業取得了驚人成果」，並已消耗美國在中東的大量武器庫存。她在會議中表示，「伊朗已贏得這場戰爭，這對美國帝國施加其意志的能力造成了沉重打擊，我們必須不擇手段推翻這個帝國。」

穆林並以社會主義論述為伊朗軍事支出辯護，稱伊朗政府代表工人階級運作，又說「像伊朗這樣的國家需要將大量資源投入軍事工業，以保衛本國工人」。她表示，「我為革命衛隊辯護，我為伊朗國家捍衛工人階級所扮演的角色辯護。」

此外，穆林還稱讚伊朗政權在「性別包容」方面表現突出，卻未提及伊朗婦女若未依規定全身遮蔽外出可能面臨絞刑，亦未提及自去年12月底以來估計逾3萬6000名抗議者遭當局殺害等事件。

DSA紐約分會負責人羅奇(Cass Roach)在活動中稱讚穆林的發言，並坦言「人們害怕被視為同情伊朗政府，這讓我們裹足不前」。他補充，「我們的職責是擾亂這部戰爭機器，用任何必要的手段」。

穆林曾於2025年在任職八年後遭CUNY解僱，起因是她在2024年4月帶領城市學院(City College of New York)的占領營地抗議，相關事件造成哈林區校區約300萬元損失。她提出申訴後獲復職，但本學期是否有在該校授課，目前尚不清楚。

伊朗裔美籍人士、「伊朗民主全國聯盟」政策主任加利利(Andrew Ghalili)則是強烈譴責穆林的言論。「任何人若以人權捍衛者自居，卻為革命衛隊護航，不是對其受害者的處境懵然無知，就是根本漠然置之。」他補充，「稱其為自衛並主張給予資金支持，是道德上的醜聞。」

革命衛隊目前已被美國列為恐怖組織。穆林曾與薩米敦網絡(Samidoun)合作，美國國務院指該組織是巴勒斯坦人民解放陣線(PFLP)的外圍機構。她今年5月亦發表文章「伊朗反帝國主義的多重戰線」。

新學院與CUNY均未回應媒體置評請求，穆林本人及DSA亦未作出回應。

精華 FAQ

  • 她在DSA紐約分會活動中稱伊朗軍工表現驚人，並表示伊朗已贏得戰爭，還說必須不擇手段推翻美國帝國主義，言論隨即引發爭議。

  • 批評者指出，她替革命衛隊護航卻淡化伊朗鎮壓與人權問題，等同忽視受害者處境。反對者認為，將其包裝成自衛並要求支持，屬道德失當。

  • 穆林曾因帶領占領營地抗議遭CUNY解僱，後經申訴復職；但她本學期是否授課仍不明。新學院、CUNY、她本人及DSA目前都未回應置評。

伊朗 以色列 紐約市

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