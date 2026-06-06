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尼克奪勝球迷失控 場外派對毆警26人被捕

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尼克奪勝球迷失控 場外派對毆警26人被捕

記者馬璿／紐約即時報導
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隨著尼克隊在客場奪下第二勝，主場麥迪遜廣場花園外聚集大量球迷。圖為3日賽事結束後...
隨著尼克隊在客場奪下第二勝，主場麥迪遜廣場花園外聚集大量球迷。圖為3日賽事結束後激動的民眾爬上路標。(記者馬璿／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：尼克主場外觀賽派對失控，警員遭球迷出拳擊傷臉部。
  • 重點二：當晚共有26人被捕，另有9人收到擾亂秩序刑事傳票。
  • 重點三：警方並查獲仿冒商品與裝填子彈手槍，安保恐再升級。

紐約尼克隊5日以105比104險勝聖安東尼奧馬刺隊，全城陷入激動情緒。然而，尼克隊主場麥迪遜廣場花園外的萬人慶典卻釀成混亂。一名警員遭球迷出拳擊傷臉部，全場共26人被捕，場面失控程度遠超當局預期。

當晚約6500名球迷聚集在場館外參加官方觀賽派對，警方表示人群從賽前即已躁動，比賽尚未開始便有兩人被捕。終場哨響後，歡慶人潮湧入第七大道與第八大道，不僅癱瘓周邊交通，部分球迷更攀爬路邊餐車、燈柱及地鐵入口，多人拒絕服從警方命令並抗拒逮捕。

其中最嚴重的衝突發生在29歲女子雷耶斯(Karely Reyes)身上。她強行跨越圍欄闖入管制區，警員上前制止時遭其一拳擊中臉部，傷勢須就醫治療。雷耶斯被捕後更咬傷另一名警員，目前面臨攻擊警察、抗拒逮捕及妨礙公務等多項指控。警察工會(PBA)主席亨德利(Patrick Hendry)對此強烈譴責，表示「勝利的慶祝，不應以警員臉上血流不止作為結尾。」

此次觀賽派對共17人被正式逮捕起訴，另有9人以擾亂秩序罪收到刑事傳票。警方並查獲多名販售仿冒商品者，其中一人隨身藏有裝填子彈的手槍。

事發當日上午，同為尼克隊粉絲的市長曼達尼(Zohran Mamdani)已透過電台呼籲市民理性慶祝，提醒民眾勿攀爬緊急車輛或阻礙救護車通行，惟未能阻止混亂局面發生。

目前市政府尚未回應5日的事件是否影響8日主場賽事的派對許可。由於總統川普(Donald Trump)預計出席當日賽事，屆時麥迪遜廣場花園周邊安保與交通管制恐將進一步升級。

事實上，場外觀賽派對的失序問題並非首次出現。3日的第一場總冠軍賽事，尼克隊以105比95擊敗馬刺後，場外同樣爆發多起衝突，共八人遭警方帶走，其中五人收到擾亂秩序傳票，三人被正式逮捕。被捕者均因攀爬或阻擋一輛鳴笛行進中的救護車而觸法。被逮捕的三人均面臨多項刑事指控，攀爬燈柱的五名民眾則是收到傳票。

精華 FAQ

  • 因尼克隊險勝後，約6500名球迷在場外官方派對聚集慶祝，人群賽前就躁動，終場後又湧上街頭，攀爬路障與車輛，並多次抗拒警方管制。

  • 29歲女子雷耶斯跨越圍欄闖入管制區，遭警員制止時出拳擊中對方面部，之後又咬傷另一名警員，因此面臨攻擊警察、抗拒逮捕及妨礙公務等指控。

  • 警方除帶走26人外，還查獲販售仿冒商品者，其中一人身上藏有裝填子彈的手槍；另有9人因擾亂秩序收到刑事傳票，顯示現場失序情況嚴重。

麥迪遜廣場花園 馬刺 尼克隊

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