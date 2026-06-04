世界盃倒計時 考驗紐約交通 8「嚴重壅堵日」乘公交出行

世界盃期間，曼哈頓中城地區交通將面臨重壓。當局將封閉多條道路以確保賽場接駁巴士順暢通行，而地面公車運行線路也會在比賽日陷入紊亂，MTA將為途徑該區域的部分地鐵線路增加班次以保證市民和球迷的出行。(記者許君達╱攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約宣布世界盃八個比賽日為嚴重壅堵日，呼籲民眾改搭大眾運輸。

紐約宣布世界盃八個比賽日為嚴重壅堵日，呼籲民眾改搭大眾運輸。 重點二： 曼哈頓中城多條道路將封閉或改為公車專用，影響車輛通行。

曼哈頓中城多條道路將封閉或改為公車專用，影響車輛通行。 重點三：MTA將加密地鐵與鐵路班次，並引導球迷分流至多個接駁站。

距離美加墨世界盃 開幕只剩一周，紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)和州長霍楚(Kathy Hochul)4日聯合公布紐約市的世界盃交通保障措施，包括地鐵增開班次、曼哈頓 中城部分路段封閉等。市府宣布將紐約/新澤西賽區的八個比賽日定為嚴重壅堵日(Gridlock)，並建議市民盡量改乘公共交通出行。

中城封路

紐約/新澤西世界盃賽區位於新州境內，從紐約市出發的球迷需要使用接駁交通服務往返球場。根據市府5月底發布的交通指南，市內三個接駁巴士發車站點分別設在曼哈頓的航港局汽車站(Port authority Bus Terminal)、大中央車站(Grand Central)和哥倫布圓環(Columbus Circle)，此外還有從賓州車站(Penn Station)發車的接駁火車可供選擇。

在每個比賽日的開賽前六小時至完賽後三小時期間，曼哈頓42街整體，以及第五大道和第六大道各自從42街至59街之間的路段將設為公車專用道，僅限賽場接駁巴士、本地公車以及相關公務車輛通行。而在航港局汽車站周邊的西40街交第十一大道至第八大道間、西41街交第八大道至第十大道間的路段將設為巴士停泊區，禁止其他車輛進入。

此外，為了供搭乘火車的觀賽者排隊安檢，賓州車站外的西32街交第七大道至第六大道間、西33街交第六大道至第八大道間的路段將封閉為步行街，禁止任何車輛進入。受道路封閉影響，部門行駛在曼哈頓的公車將臨時調整路線，普通市民出行最好首選地鐵。

公共交通

大都會運輸署(MTA)主席利伯(Janno Lieber)介紹，MTA將在比賽日期間增加地鐵1、C、F線的班次，以幫助觀賽者更高效地往返賓州車站和接駁巴士站，如果比賽日正逢周末，地鐵1號線和C線將在上午10時至晚10時30分之間全天增班。

由於世界盃期間皇后區國家網球中心設有大型免費球迷活動區，而在紐約大都會隊有主場比賽的日子，預計兩股球迷將會導致地鐵7號線客流壓力驟增，因此7號線亦會在大都會的比賽日進一步增加班次。

利伯表示，比賽期間，賓州車站將部分封閉為觀賽者入場候車專區。同站運行的長島鐵路(LIRR)月台和候車區雖然正常開放，但車站周邊交通將受到較大影響，因此他建議往返長島的通勤客盡量選擇前往大中央麥迪遜(Grand Central Madison)車站，或者位於布碌崙(布魯克林)的大西洋總站(Atlantic Terminal)搭乘長島鐵路列車。此外，在有比賽的日子，MTA在曼哈頓中城地區的所有地鐵施工均將暫停。

除交通外，紐約市的執法、衛生和應急部門也均表態，稱已做好世界盃期間的相關準備，以便應對諸如恐怖攻擊、極端高溫或暴雨洪水等危機。曼達尼表示，紐約市的職業官員體系對於承辦此類大型活動經驗豐富，世界盃不會令他們捉襟見肘。