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紐約康尼島媽媽殺死三名親生幼小子女 被判20年至無期

記者胡聲橋／紐約即時報導
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康尼島一位媽媽在海邊親手溺斃三名親生子女，被判20年監禁至無期。(谷歌街景)
康尼島一位媽媽在海邊親手溺斃三名親生子女，被判20年監禁至無期。(谷歌街景)

四年前，一名母親在布碌崙(布魯克林)康尼島海邊親手溺斃三名年幼的親生子女。這名母親20日被判20年監禁至無期。這起紐約市近年來最令人發指的兒童謀殺案終於有了結果。

2022年9月12日凌晨12時多，在雨夜中，當時30歲的默迪(Erin Merdy) 抱著三個月大的女嬰奧利弗(Oliver Bondarev)，領著帶著七歲男童扎卡里(Zachary Merdy)和四歲女童莉莉安娜(Lillyana Stephen)，來到康尼島棧道交西35街附近的海灘。那裡原本是這三個孩子夏季遊戲玩耍的地方，最後卻成了三個孩子與世告別之處。

事發四個小時後，急救人員在岸邊發現了三個孩子已失去知覺的小小的身軀。後來家人又在布萊頓海灘(Brighton Beach)找到了身穿浴袍，渾身濕透，光著腳的默迪。默迪當時不斷喃喃自語，「孩子走了，孩子走了」。

默迪最後以蓄意謀殺兒童的罪名遭到起訴，檢方指控她冷血地將三個親生孩子一個一個淹死在晚夏漆黑的水裡。這是紐約市近些年來出現的最嚴重的傷害兒童案。被告默迪2026年3月4日承認三項一級謀殺罪。

直到現在，檢方還是沒有對默迪做出這種「不可想像的」行為的原因有明確的解釋。根據事發後媒體的報導，默迪的個人生活飽受困擾，一系列不幸的戀情讓她與三個不同的父親育有三個孩子。

默迪的家人說她有精神健康問題，曾患過兩極憂鬱症，這次可能是產後憂鬱症。默迪與其中一個孩子的父親還有監護權的官司。此外，因積欠1萬多元房租，默迪當時正被勒令搬出位於康尼島海王星大道(Nepture Ave.)的公寓。即將到來的驅逐令可能會讓她和孩子們再次流落到上一年剛逃離的遊民所。2020年，市兒童服務局就發現過一些證據，支持對默迪的虐待或忽視兒童指控。

「扎卡里、莉莉安娜和奧利弗都是無辜的孩子，他們的生命以最令人心碎和難以想像的方式逝去。任何判決都無法完全彌補失去一個七歲孩子、一個四歲孩子和一個三個月大嬰兒的痛苦，也無法減輕他們的親人將永遠承受的悲痛」，布碌崙地區檢察官蔣沙樂在宣布判決時表示，「我們力求在這起令人痛心的案件中追究被告的責任，雖然任何事都無法讓這些孩子復活，但這項判決確保被告將為奪走其生命承擔責任」。

康尼島 布碌崙 紐約市

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