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紐約市擬調降這些人退稅 增收10億…霍楚：不可能

記者范航瑜╱紐約即時報導
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市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)與市議會議長梅寧(Juli...
市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)與市議會議長梅寧(Julie Menin)28日在市政廳聯合召開記者會，提議將紐約市「過渡實體稅」(Passthrough Entity Tax，PTET)退稅比例從100%調降至75%，估計可創造近10億元收入，協助填補市府54億元預算缺口。州長霍楚(Kathy Hochul)當日隨即拒絕，稱「不可能發生」。(取自市長辦公室)

市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)與市議會議長梅寧(Julie Menin)28日在市政廳聯合召開記者會，提議將紐約市「過渡實體稅」(Passthrough Entity Tax，PTET)退稅比率從100%調降至75%，估計可創造近10億元收入，協助填補市府54億元預算缺口。州長霍楚(Kathy Hochul)當日隨即拒絕，稱「不可能發生」。

PTET制度源於2017年聯邦「減稅與就業法案」對州及地方稅扣除額的限制。一般大型企業需單獨繳納企業所得稅，但合夥企業、律師事務所、對沖基金等規模較小的商業組織可選擇不以公司名義繳稅，而是將收入「過渡」至各合夥人或股東的個人報稅表，由個人申報所得稅，因此稱為「過渡式實體」(pass-through entity)。2017年聯邦「減稅與就業法案」設定了州及地方稅的扣除上限，PTET制度因此應運而生，讓這些企業改以公司名義繳納市商業稅、再全額退還給業主，藉此繞過聯邦扣除上限。市府數據顯示，使用此優惠者幾乎清一色為年收入逾百萬元的富裕階層。曼達尼主張將退稅比率降至75%，讓這批人多負擔一成稅款。

霍楚在奧伯尼對媒體直接回應：「不可能。」霍楚表示，州府已為市府提供足夠援助，並要求曼達尼與梅寧仿效其他城市自行審視支出。霍楚認為，調降退稅比率實質上等同加稅，與她上任以來的減負立場相悖。她指出市府部分開支項目每月增幅高達4%，暗示節流空間仍大。

紐約州最大商業團體「州商業協會」(Business Council)會長穆利根(Heather Mulligan)表示，PTET制度運作正常，她的組織堅決反對提高任何已繳稅者的稅負。財政保守派智庫「公民預算委員會」(Citizens Budget Commission)會長雷恩(Andrew Rein)則呼籲市長與議會著眼提升服務效率、以節省的開支填補缺口，警告進一步加稅恐削弱城市競爭力。

曼達尼與梅寧亦宣布共同支持兩項節流措施，包括調整退休金付款時程，以及爭取小班制規定的鬆綁彈性，兩項合計預計可節省逾十億元。梅寧強調，任何在職或已退休的受益人退休金受「紐約州憲法」明確保障，均不會損失一分一毫。曼達尼原定5月1日(周五)公布行政預算，但因州預算談判仍陷僵局，市府無法確認可從州府獲得的資金規模，兩人同意將行政預算截止日期順延至5月12日。

退稅 紐約市 霍楚

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