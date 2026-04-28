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24州檢察長聯手施壓信用卡 切斷非法電子菸銷售收款渠道

記者許君達╱紐約即時報導
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紐約州檢察長詹樂霞領銜跨黨派的24州檢察長聯盟，聯名致信各大信用卡集團和在線支付...
紐約州檢察長詹樂霞領銜跨黨派的24州檢察長聯盟，聯名致信各大信用卡集團和在線支付運營商，要求他們合作切斷非法電子菸銷售商的收款渠道。（美聯社）

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)28日領銜跨黨派的24州檢察長，向包括VISA、Mastercard、American Express等各大信用卡及線上支付運營商致聯名信，呼籲其採取措施切斷對不法電子菸銷售商的服務，以便從根源上打擊非法電子菸的氾濫。

信中指出，目前美國食品藥物管理局(FDA)僅批准了41種電子菸產品，且均為原味菸草或薄荷口味，未獲批准的產品被禁止在跨州貿易中合法運輸或銷售。這意味著，目前在全美市面上流通的絕大部分調味電子菸或其他霧化產品均屬非法銷售。

隨著網路的普及，線上購物已成為電子菸產品的主要銷售渠道。根據聯邦「防止全部香菸走私法」(PACT)，線上賣家必須要求客戶進行年齡驗證並實名註冊，還必須遵守銷售目的地所在州的法律。比如，紐約州禁止銷售帶有引誘性香味的調味電子菸，其他部分州則禁止賣家向消費者運輸電子菸產品。然而調查發現，目前大量網路賣家根本沒有遵守這些法律。各地執法機構雖然嚴厲打擊並尋求司法手段禁制，但由於執法成本過大，難於禁絕這些非法銷售行為。

聯名信的寄送目標除全球三大信用卡集團外，還包括Capital One、花旗集團(Citi Group)，以及線上支付平台Paypal、Stripe、Sezzle以及Block。檢察長聯盟指出，從支付渠道上加強監管將會減少末端打擊的盲目性，而且被歷史經驗證實有效。紐約州曾於2005年主導發起過一次類似的行動，通過與信用卡公司的合作，成功減少了香菸的非法線上銷售行為。聯名信要求收信機構與檢察長聯盟舉行會議，以探討識別非法電子菸銷售者、並禁止他們使用信用卡或在線支付渠道收錢的策略。

本次的檢察長聯盟橫跨兩黨，參與者除紐約、加州等傳統民主黨勢力範圍外，亦有共和黨執政的田納西、印第安納加入，參加聯署的還包括紐約市府法務部。

紐約州 FDA 詹樂霞

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