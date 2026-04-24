紐約布碌崙藥局詐騙2440萬元 韓、華裔共犯洗錢判刑

圖為布碌崙紐約東區聯邦法院。(本報檔案照)

聯邦東區法院24日對一名在布碌崙(布魯克林 )經營藥局的藥商以共謀洗錢罪判處63個月有期徒刑，並命令賠償2440萬元、沒收600萬美元詐騙所得，包括多個銀行帳戶及不動產。其居住在皇后區的華裔共謀則是被判處15個月的有期徒刑。

61歲的韓裔 藥商金泰成(Taesung Kim，音譯)在布碌崙與皇后區持有多家零售藥局。2015年至2022年間，其名下藥局向聯邦醫療保險 (Medicare)虛報約2440萬元的不必要處方藥費用。為獲取處方，他以支付診所租金及員工薪資賄賂醫師，換取處方導入旗下藥局，同時以超市禮品卡及現金收買顧客，誘使其前往領藥。詐騙所得再透過多家貿易公司洗白，偽裝成合法商業往來。

金泰成更透過多家貿易公司洗白詐騙所得，偽裝成合法商業往來，藉此支付回扣與賄賂，並將利潤分配給各藥局股東。其合夥人及共謀江豐(Feng "Jeff" Jiang，音譯)已於2025年10月16日因參與洗錢共謀，被判處15個月有期徒刑。

聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)表示，金泰成為其可恥罪行付出代價，「他所詐騙的聯邦醫療保險與白卡，是為老年人及無力負擔醫療保險者提供保障的重要聯邦計畫。凡妄圖將政府視為提款機、肆意掠奪者，都應以此案為鑑。」

司法部全國打詐執法部門助理總檢察長麥克唐納則指出，金泰成以兜售不必要處方藥的方式，中飽私囊2400萬美元納稅人血汗錢，行為卑劣且危害社會，並強調當局將追究一切危害聯邦醫療保險、損害民眾健康者的法律責任。