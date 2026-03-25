我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉曉慶揭「死在泳池」造謠黑手是外甥 爆家族反目內幕

梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

「世界我來過不好玩...」她收異樣短訊 憑照一線索救下尋短華女

記者胡聲橋／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約親子互助會和警方、社區各界共同救下試圖輕生的華女。(親子互助會提供)
紐約親子互助會和警方、社區各界共同救下試圖輕生的華女。(親子互助會提供)

紐約親子互助會(PCR)25日與當地警方及社區共同協作，在南布碌崙(布魯克林)N線地鐵沿線成功救下一名患有抑鬱症，試圖自殺的華裔女性。

紐約親子互助會負責人黃妮可25日中午12時21分接到一條手機短訊，「原來我們這樣的人歸宿只能在孤獨中離開，世界我來過，不好玩啊，很高興認識你！」。

這條短訊來自互助會一直聯繫和幫助的華裔女子陳小姐(為保護隱私，使用化名)。30多歲的陳小姐從外州搬到紐約，患有嚴重的產後抑鬱症，又不願去醫院。她雖在親子互助會幫助下去看過家庭醫生，但情緒一直低落。

看到短信後，黃妮可警覺起來。進一步的短訊往來顯示，陳小姐此時在一個地鐵站，但沒有更多訊息。黃妮可立即撥打自殺求助熱線988，對方讓她盡快撥打911。黃妮可通過911向警方通報了陳小姐的相關訊息。與此同時，她繼續和陳小姐短訊聊天，勸她不要做傻事，要想想自己才三歲的女兒，並讓她找一個安全的地方坐下來，先休息一下。

此時黃妮可還聯繫了市議員莊文怡和阿維萊斯(Alexa Avilés)。莊文怡聯繫了陳小姐家庭所在地的市警62分局；阿維萊斯則派人到陳小姐家探訪。

從中午12時30分到下午2時間，黃妮可再未收到陳小姐任何短訊。警員去陳小姐家，未發現線索。下午2時45分左右，黃妮可又替陳小姐、她的鄰居和警方設立了三方通話，雖然通話時間長達45分鐘，但陳小姐始終不願透露自己身在何處。

約下午3時，陳小姐給黃妮可發了一張自己所在位置的照片。黃妮可說，她在照片裡看到一個地鐵隧道，判斷隧道就在N線地鐵新越卓站(New Utrecht Station)附近。她馬上把照片轉發給警方，並立即動身前往地鐵站。

黃妮可和親子互助會的同伴趕到新越卓地鐵站後，看到警車和救護車都已停在地鐵站附近，鐵軌上有警察在走動。此時車站來往的地鐵列車也都被叫停。黃妮可和同伴從13和14大道之間一個柵欄的破洞處走上鐵軌，和警方一起把陳小姐攙扶到了安全的地方。警方後來又把陳小姐送到醫院接受治療。

親子互助會一直關注社區居民的精神健康。黃妮可說，如果得了抑鬱症，應該積極就醫，因為抑鬱症是病，不僅僅是想得開想不開的事情。

紐約親子互助會員工和警員將輕生的陳小姐扶下鐵軌。(親子互助會提供)
紐約親子互助會員工和警員將輕生的陳小姐扶下鐵軌。(親子互助會提供)

警員在地鐵鐵軌上搜尋試圖輕生的陳小姐。(親子互助會提供)
警員在地鐵鐵軌上搜尋試圖輕生的陳小姐。(親子互助會提供)

上一則

法拉盛地鐵推人案宣判 男子認罪未遂謀殺判囚15年
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約曼哈頓中央車站接連發生猥褻觸碰案 兩嫌中一人落網

紐約曼哈頓中央車站接連發生猥褻觸碰案 兩嫌中一人落網
「多看你一會」 女搭機拍到山頂上人影 竟是送機的媽媽

「多看你一會」 女搭機拍到山頂上人影 竟是送機的媽媽
布碌崙華社爆槍擊案 23歲男腿中彈 警通緝蒙面搶手

布碌崙華社爆槍擊案 23歲男腿中彈 警通緝蒙面搶手
二次換腎背巨額醫療費 廣州17歲少年：想陪媽媽變老

二次換腎背巨額醫療費 廣州17歲少年：想陪媽媽變老

熱門新聞

一架加航快捷航空公司客機23日在美國紐約拉瓜迪亞機場與一輛消防車輛發生碰撞。（路透）

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

2026-03-23 12:56
華裔居民喻先生於2025年透過銀行購入一處法拍屋，卻在交易完成後發現產權鏈條存疑，並因對方持續透過法律程序拖延，至今無法入住。圖為涉案房屋。(受訪者提供)

紐約華男60萬買法拍屋 卡在一份離奇契約「門都進不去」

2026-03-23 20:16
圖中失蹤的華裔夫婦於2024年3月在其位於長島北岸的豪宅中離奇失聯。涉案的皇后區女子已就銀行詐欺相關罪名認罪。(圖由NYPD提供)

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

2026-03-19 15:11
紐約華婦遭遇殺豬盤被騙11萬元，到亞總會求救。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華婦深陷殺豬盤 匯出11萬元買房人財兩空

2026-03-18 16:16
造成華人四死的火災現場，正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

2026-03-18 07:15
空管錄音顯示，拉瓜地亞機場事故很可能是管制員錯誤發出矛盾指令所致。(美聯社)

拉瓜地亞空管員疑發布矛盾指令 飛機與消防車同時進跑道

2026-03-23 14:09

超人氣

更多 >
好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
張雪峰遺產估8億 11歲女兒能順利繼承？

張雪峰遺產估8億 11歲女兒能順利繼承？
美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平

美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平
不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判

不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判