紐約聖派翠克節遊行大風中開拔 曼達尼與蒂池並肩同行

紐約市舉辦第265屆聖派翠克大遊行。(記者許君達／攝影)

紐約第265屆聖派翠克日大遊行(St. Patrick's Day Parade)17日在曼哈頓第五大道舉行，市長曼達尼 (Zohran Mamdani)、州長霍楚(Kathy Hochul)、市議長梅寧(Julie Menin)等人士出席。其中曼達尼出現在紐約市警(NYPD)的方陣中，與因政治理念不同而關係微妙的局長蒂池(Jessica Tisch)並肩行走。遊行當日紐約出現大風天氣，氣溫較低，但遊行者和參觀者均熱情未減。

聖派翠克節是全球愛爾蘭裔天主教徒最盛大的節日，紐約的聖派翠克節遊行始於1762年，甚至早於美國建國。最初的聖派翠克節遊行由一群愛爾蘭裔移民和當時英軍中的愛爾蘭裔軍人自發組織，後來逐漸成為紐約多元文化的重要象徵以及年度重要節慶。在早期的遊行中，紐約愛爾蘭人身穿象徵民族傳統的翠綠色服裝、演奏風笛、用愛爾蘭本土語言吟誦民謠，這些元素均被延續至今。然而，這些行為在當時被英國殖民的愛爾蘭本土都是被禁止的，因此在新大陸的聖派翠克節遊行除了表達思想情緒外，更體現了一種對英國殖民者的反抗色彩，而這正與此後的美國獨立存在精神上的天然連結。

曼達尼當日早間在市長官邸舉辦聖派翠克節主題早餐會，愛爾蘭共和國首位女性前總統羅賓遜(Mary Robinson)出席。曼達尼首先回顧了愛爾蘭人受壓迫與持續反抗的歷史，以及早期愛爾蘭裔移民在紐約曾遭遇過的歧視和壓制，同時強調了愛爾蘭裔勞工對紐約的貢獻，「那些穿破雲霄的摩天大樓，那些穿透岩層的隧道，都出自他們之手」。

遊行於17日中午11時開始，預計一直會持續到下午3時，參與者包括駐紮在紐約的軍隊、警察、消防隊，以及來自紐約周邊甚至全美各地的中學、天主教會和愛爾蘭裔社群等組織的方隊。遊行路線從曼哈頓第五大道交44街開始，沿第五大道北行至79街，途徑天主教紐約主教座堂聖派翠克大教堂(St. Patrick's Cathedral)，總領隊(Grand Marshal)由愛爾蘭裔金融家麥凱恩(ROBERT J. MCCANN)擔任。

另據市消防局(FDNY)的通報，當日遊行開始前不久，位於遊行起點附近的曼哈頓東43街一棟高層建築頂層發生火災，冒出大量濃煙，導致附近街道一度封路。所幸經過及時處置後，危險解除、未造成人員傷亡。

前往中央公園外觀看遊行的父子。(記者許君達／攝影)

市議長梅寧(前排中)代表市議會參加遊行。(記者許君達／攝影)

遊行沿標誌性的曼哈頓第五大道行進。(記者許君達／攝影)

曼達尼與蒂池並肩前行。(記者許君達／攝影)

紐約市長曼達尼(前排帶綬帶者)出現在市警方陣中，與局長蒂池(前排右二)同行。(記者許君達／攝影)

紐約州長霍楚專門身穿代表愛爾蘭的翠綠色大衣參加遊行。(記者許君達／攝影)

遊行隊伍途徑聖派翠克大教堂。(記者許君達／攝影)

場邊的愛爾蘭遊客觀看遊行。(記者許君達／攝影)

遊行隊伍身穿愛爾蘭傳統服裝，演奏愛爾蘭傳統樂器，表現了早期愛爾蘭裔移民的思想情懷和對殖民的反抗精神。(記者許君達／攝影)